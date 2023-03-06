Какую рассаду стоит сажать в марте

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, какие семена нужно прорастить в марте, чтобы пересадить растения в грядки и получить вкусный урожай, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, в первую очередь нужно сеять перцы и баклажаны, потому что эти растения не так сильно тянутся и не являются особо капризными.



"Я рекомендую перед посевом замачивать семена в питательном растворе. Продержать их нужно в таком состоянии не менее трех дней. Это позволит семенам быстрее взойти", - сказала специалист.

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"Если все правильно сделать, то вы получите огромные плоды по 500 граммов. А еще можно посеять продолговатый сорт томатов, которые прекрасно подходят для консервации", - отметила она.

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