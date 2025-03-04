Когда и какие налоги нужно уплатить в марте 2025 года

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В марте 2025 года казахстанцам предстоит сдать налоговую отчетность и уплатить ряд налогов. В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, сообщает Zakon.kz.

Какую отчетность нужно представить до: 17 марта 2025 года: Форма 400.00 и 421.00 за январь 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением. 20 марта 2025 года: Форма 328.00 за февраль 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 31 марта 2025 года: Форма 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 за 2024 года – декларация по КПН;

Форма 101.04 за 4 квартал 2024 года – расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента;

Форма 220.00 за 2024 год – декларация по ИПН (для ИП, применяющих общеустановленный режим налогообложения и СНР для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов);

Форма 240.00 за 2024 год – декларация по ИПН (для трудовых иммигрантов-резидентов и нерезидентов);

Форма 540.00 за 2024 год – декларация по налогу на сверхприбыль;

Форма 700.00 за 2024 год – декларация по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на транспорт;

Форма 871.00 за 2024 год – реестр договоров аренды;

Форма 912.00 за 2024 год – декларация по СНР с использованием фиксированного вычета;

Форма 920.00 за 2024 год – декларация для плательщиков единого земельного налога. Необходимо уплатить до: 20 марта 2025 года: НДС в ЕАЭС за февраль 2025 года;

Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за февраль 2025 года. 26 марта 2025 года: КПН, авансовые платежи за март 2025 года;

КПН и ИПН с доходов, выплаченных в феврале 2025 года;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за февраль 2025 года:

Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за февраль 2025 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, использование радиочастотного спектра, пользование земельными участками, предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности. Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на сайте kgd.gov.kz, а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

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