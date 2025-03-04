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Финансы

Когда и какие налоги нужно уплатить в марте 2025 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:58 Фото: freepik
В марте 2025 года казахстанцам предстоит сдать налоговую отчетность и уплатить ряд налогов. В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, какие налоги и в какие сроки нужно уплатить, сообщает Zakon.kz.

Какую отчетность нужно представить до:

17 марта 2025 года:

  • Форма 400.00 и 421.00 за январь 2025 года – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением.

20 марта 2025 года:

  • Форма 328.00 за февраль 2025 года – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

31 марта 2025 года:

  • Форма 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 за 2024 года – декларация по КПН;
  • Форма 101.04 за 4 квартал 2024 года – расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента;
  • Форма 220.00 за 2024 год – декларация по ИПН (для ИП, применяющих общеустановленный режим налогообложения и СНР для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов);
  • Форма 240.00 за 2024 год – декларация по ИПН (для трудовых иммигрантов-резидентов и нерезидентов);
  • Форма 540.00 за 2024 год – декларация по налогу на сверхприбыль;
  • Форма 700.00 за 2024 год – декларация по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на транспорт;
  • Форма 871.00 за 2024 год – реестр договоров аренды;
  • Форма 912.00 за 2024 год – декларация по СНР с использованием фиксированного вычета;
  • Форма 920.00 за 2024 год – декларация для плательщиков единого земельного налога.

Необходимо уплатить до:

20 марта 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС за февраль 2025 года;
  • Акциз, включая импортированные товары из ЕАЭС, за февраль 2025 года.

26 марта 2025 года:

  • КПН, авансовые платежи за март 2025 года;
  • КПН и ИПН с доходов, выплаченных в феврале 2025 года;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием специального мобильного приложения за февраль 2025 года:
  • Единый платеж, социальный налог, социальные отчисления, отчисления и взносы на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за февраль 2025 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, использование радиочастотного спектра, пользование земельными участками, предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи, пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности.

Отчетность можно представить через "Кабинет налогоплательщика" на сайте kgd.gov.kz, а также с помощью мобильных приложений банков второго уровня и e-Salyq Business.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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