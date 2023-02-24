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Эксперты назвали пять секретов выращивания овощей на балконе

подоконник Фото: pixabay
Специалисты рассказали, как самостоятельно обустроить мини-огород дома на подоконнике. Лучше для выращивания выбирать мелкоплодные высокоурожайные сорта, так как они поспевают гораздо быстрее, сообщает Zakon.kz.

Лучше всего в первую очередь посадить дома зелень. Причем неважно в какую тару, подойдет даже совсем небольшой объем. Главное подобрать правильный грунт.

Огурцы можно посадить в пластиковые стаканчики. Для этого на дне потребуются три дренажных отверстия. А для лучшего отвода воды нужно вставить один стакан в другой. Затем емкость наполнить смесью и посадить семена. В качестве тары для выращивания овощей можно также использовать одноразовые бутылки.

Пять секретов выращивания овощей дома на балконе:

  • Выбирать для посадки и выращивания мелкоплодные высокоурожайные сорта;

На мини-грядке растению непросто "давать" большие плоды. Либо их уродится мало, либо они будут долго созревать. А маленькие плоды поспевают гораздо быстрее, поэтому не исключено, что каждый день получится срывать к ужину свежие овощи.

  • Не допускать пересыхания почвы;

Растение может сбросить цветы и завязь. Если нет времени следить за влажностью грунта, выручит самодельная "поливальная система". Потребуется вкопать в землю пластиковую бутылку, в которой сделано несколько отверстий. Какой стороной ее устанавливать, зависит от размеров емкости. Воронка для залива воды должна быть на поверхности. Корни внизу получат влагу, а земля сверху не покроется коркой.

  • Закрывать рассаду от попадания прямых солнечных лучей;

Обильный ультрафиолет может и ожоги на листьях вызвать, и урожай снизить. Оконное стекло можно "затонировать" белой бумагой.

  • Не злоупотреблять удобрениями;

Указанную в инструкции дневную норму превышать не стоит. Лучше разделить ее на два раза, чтобы чаще подкармливать рассаду.

  • Не заставлять овощи соперничать на мини-грядке.

Посадив в одну емкость несколько саженцев, можно ненароком лишиться всего урожая, пишет "Пятый канал".

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