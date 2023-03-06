Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни в марте

В госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, что в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе 6, 7, 9 и 10 марта ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме. А в субботу, 11 марта, дежурные центры обслуживания населения будут принимать до 13:00.



В обычные дни центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

Как отметили в "Правительстве для граждан", в Астане, Шымкенте и Кызылорде изменились адреса дежурных ЦОНов. В столице до 20:00 в будни принимают по адресу ул. Иманова, 20, ул. Сатпаева, 25 и ул. 20-40, 2.

Актуальный список адресов дежурных центров можно посмотреть здесь.

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