Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

Фото: gov4c.kz

В Госкорпорации сообщили, что в связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря, сообщает Zakon.kz.

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