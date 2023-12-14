Опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: gov4c.kz
В Госкорпорации сообщили, что в связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, 18 декабря, с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.
А с 19 декабря ЦОНы и спецЦОНы будут работать в обычном режиме.
Ранее стало известно, сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года.
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