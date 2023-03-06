Потребление лабораторного мяса в Сингапуре не вышло на пик, как предполагалось

Через два года после того, как Сингапур одобрил лабораторно выращенное мясо для потребления человеком, массовое производство еще не началось – в основном из-за высоких затрат, сообщает Zakon.kz.

Huber's Butchery в роскошном сингапурском районе Демпси Хилл – единственный в мире ресторан, продающий выращенное в лаборатории мясо. Однако предложение настолько ограничено, что всего шесть порций - выращенная курица в салате или на палочках для кебаба – продаются только по четвергам, сообщает South China Morning Post.



Медленный прогресс объясняется в основном высокими производственными затратами и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается зарождающаяся отрасль.



По состоянию на 2022 год Сингапур привлек около 30 компаний, работающих над альтернативными белками, стремясь повысить свою продовольственную безопасность. Город-государство импортирует 90% продовольствия и хочет сократить этот показатель до 70% к 2030 году.



Пока что курица американской компании Eat Just в меню Huber's – единственный продукт из лабораторного мяса.

По словам генерального директора израильской компании Aleph Farms Дидье Тубиа, технологические, нормативные и масштабные барьеры для выхода на рынок культивированного мяса очень высоки по сравнению с мясом растительного происхождения.

Культивированное мясо получают из небольших образцов клеток домашнего скота, которые затем кормят питательными веществами, выращивают в огромных стальных сосудах, называемых биореакторами, и перерабатывают в нечто, что выглядит и имеет вкус настоящего куска мяса.

"Я думаю, что мы не увидим много преуспевающих и выходящих на рынок компаний". Дидье Тубиа

Затраты остаются настолько высокими, что Eat Just перенесла свой прогноз получения прибыли на начало 2030 годов – на девять лет позже, чем предполагалось.



Гонконгская компания Avant Meats настроена более оптимистично, чем Eat Just, и намерена производить продукты премиум-класса – культивированную морскую щуку. Avant Meats ожидает одобрения регулирующих органов Сингапура для своего продукта и планирует построить завод, чтобы начать его производство в начале 2024 года.

После привлечения рекордных 5,1 млрд долларов в 2021 году, сектор альтернативного мяса сталкивается с трудностями финансирования из-за резкого снижения спроса на такой продукт, слабых экономических условий и низкой вероятности получения прибыли в ближайшем будущем.