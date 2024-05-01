Есть ли связь между потреблением мяса и раком молочной железы, узнали ученые

Ученые США проверили гипотезу, что потребление мяса может стать возбудителем рака молочной железы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сейчас в США рак молочной железы среди других видов рака у женщин в возрасте до 50 лет встречается чаще всего. Причем заболеваемость им выросла почти на 8% с 2010 по 2019 год. Все больше случаев этого вида рака регистрируется и у пожилых женщин, пишет портал Everyday Health.

Все больше научных исследований показывает, что ограничение потребления красного и обработанного мяса снижает риск столкнуться с раком молочной железы у женщин в пре- и постменопаузе. При замене красного мяса птицей риск снижается еще больше, считают эксперты.

Результаты научной работы с участием более 42 тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет, опубликованной в International Journal of Cancer, показали, что те, кто употреблял больше всего красного мяса, в среднем на 23% чаще заболевали раком молочной железы по сравнению с теми, кто ел меньше мяса. Кроме того, ученые обнаружили, что у женщин, которые ели больше мяса птицы, заболеваемость раком молочной железы была на 15% ниже.

При этом обработанное мясо, такое как хот-доги, ветчина, бекон и колбасы, может сильнее влиять на развитие рака, чем красное мясо. Обзор и метаанализ исследований, опубликованных в International Journal of Cancer, продемонстрировали, что обработанное мясо было связано с повышением риска возникновения рака молочной железы на 9%, тогда как красное мясо – с увеличением на 6%.

И последние научные данные также подтверждают результаты более ранних исследований. Женщинам для снижения вероятности развития рака необязательно полностью отказываться от красного мяса, говорится в заключении статьи.

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