Роналду направил самолет с гуманитарной помощью в Турцию и Сирию

Португальский футболист Криштиану Роналду оказал помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Форвард "Аль-Насра" отправил самолет с гуманитарной помощью, сообщает Zakon.kz.

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Португальский игрок за свой счет приобрел палатки, подушки, одеяла, детское питание, сухие пайки и медикаменты. Гуманитарная помощь от Роналду будут доставлена наиболее серьезно пострадавшим жителям Турции и Сирию, передает Daily Mail.

Ранее португалец встретился с сирийским мальчиком Набилем Саидом, который выжил после землетрясения.





Роналду не впервые делает такие щедрые пожертвования. В 2014 году он оплатил 83 000 долларов за операцию ребенку из Испании, а также пожертвовал 165 000 долларов на финансирование онкологического центра в Португалии.



