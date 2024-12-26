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Спорт

Роналду показал рождественское меню своей семьи

Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 08:45 Фото: pixabay
25 декабря португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал фотографию рождественского застолья, сообщает Zakon.kz.

Кумир миллионов находится в Лапландии, где вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми весело проводит время.

"Самая важная часть Рождества", – подписал португалец фотографию семейного застолья в соцсетях.

Однако Instagram-пользователей удивило не скромное меню, состоящее из запеченной индейки и диетического салата, а количество детей футболиста. Судя по фото, младшей дочери знаменитости наскучило регулярное позирование.

Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 08:45

Фото: Instagram/cristiano

Тем самым португальский 39-летний футболист настойчиво демонстрирует семейную идиллию, вопреки многочисленным слухам пропагандируя семейные ценности. Роналду и Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала продавцом.

У пары двое совместных дочерей: восьмилетняя Алана Мартина и двухлетняя Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть трое детей от суррогатной матери и предыдущего союза: сын Криштиану, близнецы Ева и Матео.

Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 08:45

Фото: Instagram/georginagio

Несмотря на то, что Лапландия известна своими горнолыжными курортами, Роналду избегал экстремальных видов спорта вроде катания на лыжах. Оказалось, что в его контракте прописан запрет на подобные занятия из-за высокого риска травм.

Встреча семьи Роналду с местной версией Санта-Клауса моментально вызвало ажиотаж у его фанатов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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