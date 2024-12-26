Роналду показал рождественское меню своей семьи
Кумир миллионов находится в Лапландии, где вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми весело проводит время.
"Самая важная часть Рождества", – подписал португалец фотографию семейного застолья в соцсетях.
Однако Instagram-пользователей удивило не скромное меню, состоящее из запеченной индейки и диетического салата, а количество детей футболиста. Судя по фото, младшей дочери знаменитости наскучило регулярное позирование.
Фото: Instagram/cristiano
Тем самым португальский 39-летний футболист настойчиво демонстрирует семейную идиллию, вопреки многочисленным слухам пропагандируя семейные ценности. Роналду и Родригес начали встречаться в 2017 году после встречи в мадридском магазине Gucci, где она работала продавцом.
У пары двое совместных дочерей: восьмилетняя Алана Мартина и двухлетняя Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть трое детей от суррогатной матери и предыдущего союза: сын Криштиану, близнецы Ева и Матео.
Фото: Instagram/georginagio
Несмотря на то, что Лапландия известна своими горнолыжными курортами, Роналду избегал экстремальных видов спорта вроде катания на лыжах. Оказалось, что в его контракте прописан запрет на подобные занятия из-за высокого риска травм.
Встреча семьи Роналду с местной версией Санта-Клауса моментально вызвало ажиотаж у его фанатов.