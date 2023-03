Экономический календарь: что ждет мировые рынки на этой неделе

Самыми ожидаемыми событиями этой недели на мировом рынке станут выступление главы Федеральной резервной системы, собрание акционеров Apple и бюджетное предложение президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Какие события станут ключевыми для инвесторов на этой неделе, смотрите в кратком еженедельном экономическом обзоре.



Понедельник, 6 марта

В начале недели отчитаются о доходах всего три американские компании: Trip.com (COM), Ciena Corp. (CIEN) и Nutanix Inc. (NTNX). Также в США будет опубликована информация об объемах промышленных заказов.

В Евросоюзе ожидается выступление члена Наблюдательного совета Европейского центрального банка Филипа Ричарда Лейна, и также данные об объемах розничных продаж.

Вторник, 7 марта

Финансовую отчетность представят Sea Limited (SEA), CrowdStrike Holdings (CRWD), Dick's Sporting Goods (DKS), Casey's General Stores (CASY), Thor Industries (THO) и Manchester United Ltd. (MANU).

Также это будет первый день выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Ожидается, что председатель ФРС выступит перед Банковским комитетом Сената США во вторник и Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам в среду в рамках полугодового выступления председателя ФРС перед Конгрессом по денежно-кредитной политике. Учитывая более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в январе, чиновники ФРС могут повысить процентные ставки более агрессивно в ближайшие месяцы и удерживать их на более высоком уровне дольше.

Среда, 8 марта

В Международный женский день отчитаются о доходах: Petrobras (PBR), Woodside Energy Group (WDS), Prudential Public Limited Co. (Великобритания), Brown Forman Corp. (BF.A), KE Holdings Inc. (БЕККЕР) и Campbell Soup Company (CPB).

Также пройдет второй день выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе. Кроме этого, бюро статистики труда (BLS) опубликует отчет о вакансиях и текучести кадров (JOLTS), а также выйдут данные по импорту/экспорту США за январь и национальный отчет о занятости в США. Также ожидается публикация информации по уровню инфляции в Китае за февраль.

Четверг, 9 марта

В четверг о доходах отчитаются корпорация Oracle (ORCL), JD.com (JD), Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), DocuSign (DOCU), The Toro Company (TTC), BJ's Wholesale Club (BJ), Vail Resorts Inc. (MTN), The Gap Inc. (GPS) и National Beverage Corp.

Банк Японии обнародует решение по процентной ставке, а президент США Джо Байден представит Бюджетное предложение Конгрессу на предстоящий финансовый год.

Сообщается, что новый бюджет может содержать более высокие налоги для миллиардеров и домохозяйств с высоким уровнем дохода, но не будет предусматривать никаких повышений налогов для домохозяйств, зарабатывающих менее 400 тыс. долларов в год. Объявление будет сделано на фоне тупиковой ситуации с потолком долга, и у федерального правительства могут закончиться деньги для оплаты своих счетов уже летом, если соглашение не будет достигнуто.

Пятница, 10 марта

В конце рабочей недели о доходах отчитается Embraer S.A. (ERJ). Важным для фондового рынка событием станет собрание акционеров Apple. Ожидается, что в рамках собрания генеральный директор Apple Тим Кук, совместно с топ-менеджментом компании ответят на вопросы акционеров и сообщат о новостях компании.