В АО "АрселорМиттал Темиртау" подвели итоги конкурса "Мастерство быть женщиной"

Три сотрудницы компании АО "АрселорМиттал Темиртау" стали победительницами конкурса "Мастерство быть женщиной" и получили в подарок iPhone 14 Pro.

В преддверии Международного женского дня в АО "АрселорМиттал Темиртау" состоялся финал конкурса "Мастерство быть женщиной".



Открывая праздничное мероприятие, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский отметил важную роль женщины как на производстве, так и в доме.

"Металлургическое производство – это тяжелый труд, в котором задействованы в основном мужчины. Однако на наших предприятиях трудится много женщин. Для компании важно поздравить вас с Международным женским днем и ярко провести этот праздник. Уверен, что сегодняшний конкурс и праздничный концерт доставит массу эмоций всем женщинам. Всех с наступающим праздником!" – сказал Владимир Иванович.





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

В течение месяца работницы компании присылали свои заявки на участие в конкурсе в виде видеороликов. По итогам первого тура в финал вышло 10 сотрудниц, представляющих Стальной, Угольный департаменты, а также дочерние предприятия компании АО "АрселорМиттал Темиртау".



И вот, 3 марта, на сцене ДК Темиртау состоялся долгожданный финал. Борьба за главный приз - iPhone 14 Pro и настоящую корону-каску, усыпанную россыпью камней, развернулась не на шутку. Выступление каждой финалистки превращалось в шоу.

Оригинальность видео визитки с первых минут сорвала шквал оваций в зале. А после дефиле и вовсе, зрители стоя приветствовали участниц.

Каждый творческий номер был достоен самой высокой похвалы. Участницы исполняли песни, стихи, демонстрировали свои таланты в танце и театральных миниатюрах!

Соревновательную часть вечера завершил конкурс на знание видов спецодежды. Участницам нужно было из предложенных вариантов правильно собрать того или иного представителя профессии.

После того, как накал страстей поутих в шуточном конкурсе, жюри в составе которого были представители различных подразделений и департаментов компании, отправилось в совещательную комнату.





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

А наших участниц, равно как и всех гостей в зале ждал еще не один сюрприз. С наступающим весенним праздником милых дам приехали поздравить звезды Казахстанской эстрады – MACHENSKII и Нурлан Абдуллин.







Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

И вот настал долгожданный момент – жюри огласило результаты конкурса "Мастерство быть женщиной".



По итогам голосования победительницами стали:

диспетчер "Оркен-Атансор" Сара Нурмагамбетова,

специалист по охране окружающей среды ПУ "Энергоуголь" Угольного департамента Лаура Калкенова,

аппаратчик склада реагентов ТЭЦ-2 Стального департамента Кристина Голубева.



Все победительницы получили заветную каску-корону и iPhone 14 Pro. По словам Сары Нурмагамбетовой, она до конца не могла поверить, что выиграла в конкурсе.

"Я с детства люблю выступать: в школе, колледже, на работе всегда активно участвовала во всех мероприятиях. Когда увидела, что компания "АрселорМиттал Темиртау" проводит конкурс, решила попытать удачу. Сначала обрадовалась, что вошла в десятку финалистов и смогла приехать в Темиртау. Победы совсем не ожидала, но очень рада и счастлива. Спасибо организаторам за такой конкурс!" Сара Нурмагамбетова

Еще одна победительница Лаура Калкенова призналась, что не была уверена в себе на 100 процентов, однако…

"Хочу поблагодарить компанию за возможность поучаствовать в конкурсе и победить. Спасибо организаторам и всем, кто мне помогал, поддерживал за те эмоции, которые я давно не испытывала. Ведь последний раз я танцевала лет 10 назад. Очень рада своей победе, всех с праздником!" - сказала Лаура Калкенова.

Однако в финале конкурса "Мастерство быть женщиной!" не было проигравших. Финалисткам, не получившим главный приз, были вручены не менее прекрасные подарки – сертификаты в магазин элитной косметики и парфюмерии "Французский дом".

Настоящий праздник получился в этот вечер в Темиртау не только для сотрудниц компании АО "АрселорМиттал Темиртау", но и для всех жительниц и гостей города металлургов.