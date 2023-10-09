АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики

Сотни велосипедистов приняли участие в праздничном велопробеге от АО "АрселорМиттал Темиртау". 48 призеров получили в подарок от компании велосипеды.

К 10 утра 7 октября на площади у памятника Неизвестному солдату яблоку негде было упасть – сотни велосипедистов пришли пройти регистрацию. Одним из участников стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Семенович Куриленко, которому в этом году исполнилось 96 лет.

"Желаю всем участникам велопробега занимать первые места, вести здоровый образ жизни и покажите, что вы настоящие спортсмены. Будьте сильными духом и стремитесь к победе". Николай Семенович

Фото: Игоря Узаревича

На торжественную часть в честь велопробега пригласили и Армана Максимова. Этим летом подросток спас тонущего ребенка. Руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" решило подарить юному герою велосипед.

Фото: Игоря Узаревича

После выстрела стартового пистолета спортсмены отправились преодолевать дистанцию в 5 км – от площади у памятника Неизвестному солдату до центральной проходной АО "АрселорМиттал Темиртау".

Велопробег объединил и взрослых, и детей, и профессиональных велосипедистов.

"Конечно, я уделяю много времени велосипедам и рад видеть здесь так много единомышленников, с которыми можно поделиться опытом и просто пообщаться. У меня замечательное настроение и я настроен на победу", – пояснил резчик холодного металла АО "АрселорМиттал Темиртау" Салават Мусалимов.

После того, как все участники пересекли финишную линию, победителям и призерам среди сотрудников стального и угольного департаментов, а также среди жителей Карагандинской области были вручены велосипеды, медали и грамоты.

Фото: Игоря Узаревича

"Велопробег для меня не первый. В велоспорте я около 4 лет. Организация понравилась, все устраивает, все прошло хорошо. Уровень подготовки у участников оказался гораздо выше, чем я ожидал. Я даже не думал, что займу второе место. Но приятно, что так случилось. Призы оказались неожиданно хорошие", – поделился своими впечатлениями машинист шахтного подвесного локомотива шахты "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" Александр Сабирзанов.

Однако велосипеды были вручены не только победителям, но и самому юному участнику, чтобы поддержать его интерес к здоровому образу жизни, и старшему участнику, как признание его жизненного опыта и энергии. Кроме того, приз вручили и последнему финишировавшему участнику. И, конечно, были награждены и те, кто приехал в числе первых.





Фото: Игоря Узаревича

Некоторые из участников велопробега проявили благотворительный жест, отдав свои призы в детский дом. "Мне все понравилось. У меня уже есть велосипед, поэтому приз я решил отдать в детский дом. Я пришел сюда не ради выигрыша, а ради участия. Я рад, что получилось еще и сделать доброе дело", – водитель Управления по автотранспорту АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Грицаев.