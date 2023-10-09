АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики
К 10 утра 7 октября на площади у памятника Неизвестному солдату яблоку негде было упасть – сотни велосипедистов пришли пройти регистрацию. Одним из участников стал ветеран Великой Отечественной войны Николай Семенович Куриленко, которому в этом году исполнилось 96 лет.
"Желаю всем участникам велопробега занимать первые места, вести здоровый образ жизни и покажите, что вы настоящие спортсмены. Будьте сильными духом и стремитесь к победе".Николай Семенович
Фото: Игоря Узаревича
На торжественную часть в честь велопробега пригласили и Армана Максимова. Этим летом подросток спас тонущего ребенка. Руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" решило подарить юному герою велосипед.
Фото: Игоря Узаревича
После выстрела стартового пистолета спортсмены отправились преодолевать дистанцию в 5 км – от площади у памятника Неизвестному солдату до центральной проходной АО "АрселорМиттал Темиртау".
Велопробег объединил и взрослых, и детей, и профессиональных велосипедистов.
"Конечно, я уделяю много времени велосипедам и рад видеть здесь так много единомышленников, с которыми можно поделиться опытом и просто пообщаться. У меня замечательное настроение и я настроен на победу", – пояснил резчик холодного металла АО "АрселорМиттал Темиртау" Салават Мусалимов.
После того, как все участники пересекли финишную линию, победителям и призерам среди сотрудников стального и угольного департаментов, а также среди жителей Карагандинской области были вручены велосипеды, медали и грамоты.
Фото: Игоря Узаревича
"Велопробег для меня не первый. В велоспорте я около 4 лет. Организация понравилась, все устраивает, все прошло хорошо. Уровень подготовки у участников оказался гораздо выше, чем я ожидал. Я даже не думал, что займу второе место. Но приятно, что так случилось. Призы оказались неожиданно хорошие", – поделился своими впечатлениями машинист шахтного подвесного локомотива шахты "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" Александр Сабирзанов.
Фото: Игоря Узаревича
Некоторые из участников велопробега проявили благотворительный жест, отдав свои призы в детский дом.
"Мне все понравилось. У меня уже есть велосипед, поэтому приз я решил отдать в детский дом. Я пришел сюда не ради выигрыша, а ради участия. Я рад, что получилось еще и сделать доброе дело", – водитель Управления по автотранспорту АО "АрселорМиттал Темиртау" Андрей Грицаев.
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