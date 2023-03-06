В Казахстане появятся новые ведомственные награды

Министерство культуры и спорта подготовило дополнения в перечень ведомственных наград некоторых госорганов, входящих в структуру правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – учреждение ведомственных наград в области экономики, геологии, правовой сфере, а также стимулирование работников, внесших личный вклад в развитие этих отраслей.

Так, медалью "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін" будут награждать высокопрофессиональных работников, иностранных граждан и иные лица, безупречно осуществляющие деятельность и внесшие значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики Казахстана, а также за разработку и реализацию новых программ и проектов в сфере экономики, совершенствование методов реализации государственных программ и национальных проектов, направленных на развитие экономики, за выполнение задач особой важности и сложности, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Также появится нагрудный знак "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".

Нагрудным знаком "Заңгер" планируется награждать работников правовой сферы, имеющих высшее юридическое образование, положительно характеризуемые по службе, добросовестно и профессионально выполняющие возложенные на них обязанности.

Предусматривается, что нагрудный знак "Заңгер" состоит из двух степеней:

"Заңгер" І степени – для награждения за 10 лет выслуги в правовой сфере;

"Заңгер" ІІ степени – для награждения за 7 лет выслуги в правовой сфере.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК появятся новые нагрудные знаки:

"Кен орнын алғаш ашушы";

"Еңбек сіңірген геолог".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 марта.