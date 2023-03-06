Лавина частично перекрыла участок дороги "Медеу-Шымбулак"

Самопроизвольно сошла снежная лавина в алматинских горах 6 марта в первой половине дня. Об этом рассказали в "Казселезащите", сообщает Zakon.kz.

Оттепель повлияла на сход лавины в бассейне р. Киши Алматы на лавиносборе №11. Объем составил 300 м³.

Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги "Медеу-Шымбулак". Расчистку провели своевременно. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Instagram/kazselezashita

"Казгидромет" предупредил о лавинной опасности в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта.



В "Казселезащите" рекомендуют не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин. Лучше воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Как выйти живым из объятий лавины - в материале Zakon.kz.

