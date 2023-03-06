Не так страшен "Редан": как несуществующая субкультура "пошумела" на четыре страны

На прошлой неделе в наше инфополе ворвались сообщения о появлении в стране новой субкультуры, якобы провоцирующей агрессию у детей. Веяние пришло к нам из России и уже навело шороху в родительских сообществах. Zakon.kz рассказывает, что именно произошло.

Ранее мы писали: в родительских чатах Уральска в течение нескольких дней активно пересылается информация о том, что в социальных сетях среди подростков распространяется новая субкультура "ЧВК Редан", вдохновленная аниме-сериалом Hunter х Hunter.

По данным портала "Мой город", субкультура появилась в России во второй половине 2022 года, и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются баллончиками и ножами и ведут себя крайне агрессивно.

"Стоит также отметить, что созданы тематические телеграмм-группы "ЧВК Редан" в городах Алматы, Уральск, Караганда, Павлодар, Атырау. Также создаются чаты против данного движения, где публикуются сообщения с призывами применять физическую силу в отношении сторонников "ЧВК Редан", что может спровоцировать драки молодежи в местах массового скопления людей", – такое сообщение гуляло по просторам мессенджеров.

На рассылку немедленно отреагировали в пресс-службе ДП ЗКО, подтвердив наличие подобных групп в социальных сетях и Telegram-каналах.

Они же отметили "риски участия наших детей в данных сообществах".

"Как мера профилактики стоит усилить контроль за поведением и местонахождением детей. Помимо этого, в рамках проводимого на территории ЗКО ОПМ "Дети в ночном городе" также проводятся проверочные и рейдовые мероприятия", – комментировали полицейские.

Родителей в который раз попросили более зорко присматривать за своими чадами.

К чему это привело?

К ожидаемым перегибам. В соцсетях родители стали жаловаться на загадочные задержания своих детей в ТЦ. Да, вы правильно поняли, просто на основании их нахождения в ТЦ.

Пример тому – пост Шынар Жанибековой, заявившей, что ее сына вместе с ровесниками "повязали" в ходе отработок. Облава на детей, судя по всему, была подана под соусом… борьбы с экстремизмом. Женщине погрозили пальцем за то, что она отпустила 16-летнюю "детку" гулять без присмотра.

Сам мальчик, по словам его матери, учится, занимается спортом, изучает английский, вечерами делает уроки – вопросов не вызывает. Что не помешало людям в погонах сфотографировать его и распространять в чатах как задержанного преступника.

Так чем же, собственно, провинились ребенок Жанибековой в частности и толпы перепуганных подростков в общем?

Объясняем на пальцах

Упростим до более понятных конструкций набор букв, будоражащий воображение неискушенных японскими комиксами взрослых.

Hunter х Hunter – манга Есихиро Тогаси, выходящая в свет с махрового 1998 года.

Сюжет в локациях волшебного мира вращается вокруг неких "охотников", ставящих перед собой невыполнимые задачи: поиск сокровищ, редких животных, преступников и т.д.

В 1999 году появился сериал-адаптация манги.

В рамках этой вселенной существует преступная группа "Редан", отличительным знаком которой являются татуировки в виде паука с номером участника на брюшке. Всего таких "пауков" 13.

Становится ясно, откуда лапки растут.

Осталось разобраться с аббревиатурой. ЧВК – частная военная компания.

Но при чем здесь она?

История новой легенды

За ответом мы отправились в российский сегмент интернета – ведь оттуда и начали свой путь малолетние псевдоэкстремисты.

Благодаря сошедшимся во мнениях блогерам нам удалось восстановить хронологию событий. Выглядит она примерно так.

Первый этап: местечковый конфликт извечно непримиримых сторон – анимешников и то ли старых знакомых гопников, то ли новоявленных "оффников" (те же яйца, только в профиль, откровенно говоря). Причем инициатива последовала от вторых.

Второе: разгром устоев в виде внезапной победы первых.

Третий этап: слив триумфа челкарей в Сеть и данное кем-то шутливое наименование "ЧВК Редан" – из-за эмблемы паука на одежде одного из юных воинов. Заметьте, название появляется только на этом этапе, ранее ребята, сумевшие отстоять свои увлечения, были просто анимешниками.

Четвертый этап: раздувание местечкового конфликта со стороны обиженных побежденных.

Пятый этап: волна задержаний, причем "крутили", судя по комментариям в Рунете, именно агрессирующих гопников, почему-то подписывая их под несуществующих "редановцев".

Шестой этап: на фоне очередного требования депутатов запретить неугодное аниме любители мультфильмов из вредности стали создавать каналы "ЧВК Редан" и причислять себя к субкультуре, любезно придуманной для них борющимися за все хорошее против всего плохого взрослыми.

Седьмой этап: "редановцы", по пути обрастая все более шокирующими особенностями течения, добрались до Украины, Беларуси и Казахстана. Не могли не добраться – их ведь "находили" даже там, где их не было.

Причина и следствие опять были феерически перепутаны местами.

По лекалам "китов"

С такой версией согласен исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов, периодичности, активности, наличия бот-фейков в соцсетях) бихевиорист Эльдар Шамсутдинов.

Историю "ЧВК" эксперт назвал ярким примером самосбывающегося пророчества.

О нем он рассказал нам в ходе обсуждения "групп смерти", на которые тоже в свое время повесили всех собак. Эту тему раздули СМИ и подхватили дети, объяснял он.

"Киты", "совы", теперь вот "пауки". Видимо, когда закончится фауна, в поиске детских врагов мы переключимся на флору.

"Касательно ситуации с "Редан", мое мнение, что мы имеем дело с рукотворной инфодемией. Инфодемия означает массовое распространение избыточного объема информации о событии. Но в отличие от обычной инфодемии, как в случае с ковидной эпидемией, когда массово распространялись конспирологические теории, история с "Редан" создана и запущена российскими госорганами и официальными СМИ, что в итоге не только создало прецедент, но и в разы увеличило скорость его распространения". Эльдар Шамсутдинов

Шамсутдинов добавил, что, с точки зрения когнитивной психологии и бихевиоризма, обмен слухами, сплетнями и народными советами – естественный процесс в обществе.

Циркуляция информации позволяет укрепить социальные связи между рассказчиком и своей группой. Так, работники, собравшиеся в курилке, не просто занимаются сплетнями, а укрепляют социальные связи внутри рабочего коллектива.

Гиперреакция госорганов, по мнению спикера, обусловлена простотой решения микрозадачи – бороться с ребячеством куда легче, чем, скажем, с проблемой бытового насилия или подросткового суицида.

Минутка психологии

Субкультуры появились не вчера. Просто каждому времени – свое, кому стиляги, кому эмо. Психолог кризисного центра Салтанат Маусеитова рассказала, зачем они вообще нужны подросткам.

"Первое, на что мы должны обратить внимание, – вошел ли ребенок в эту субкультуру добровольно. Если это было по принуждению, тут уже другой разговор. Если мы говорим о добровольном вступлении, детей объединяет какая-то идея, поддержка единомышленников, общие интересы. Чаще всего дети попадают туда в подростковом периоде. Почему? Потому что в пубертатном периоде авторитет семьи снижается. И ребята начинают искать его вовне, вместе с признанием, принятием, уже среди сверстников. В этот момент дети чаще всего и попадают в субкультуры. Им очень важно, чтобы их признали, поняли. В этот период дети очень уязвимы. Но чаще всего туда тянет детей, не получающих поддержку и принятие в своей семье. В группе-то ими движет общая цель, идея, они вместе. Если чувства ребенка не принимаются в семье, он найдет круг лиц, который его поймет и поддержит, хотя бы услышит". Салтанат Маусеитова

Но пока мы наблюдаем в обществе тотальные проблемы со слухом. Призывы запретить очередную отдушину наследников звучат с нескрываемым снисхождением, а то и презрением к новому поколению. Собственные ошибки молодости при этом очень удобно забываются.

В ходе подготовки материала мы наткнулись на наивный стишок, посвященный как раз какой-то там по счету попытке запретить любимые мультики. Хромые рифмы пытаются донести до "большого брата" тот факт, что аниме "помогает нам жить" и "делает мир чуточку лучше". А еще – "учит дружбе, любви и надежде". Обвинения в разврате и жестокости парируются неожиданно ловко – "а в вашем телевизоре, что ли, не так?".

И действительно. Чем полуголые 3D-барышни в "ящике" лучше своих двумерных товарок? И почему герои боевиков привилегированнее большеглазых "кунов"?

Завершить хочется цитатой из того самого нестройного стихотворения: "Как можно однобоко судить то, чего просто не понимаешь?".