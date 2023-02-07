"Киты" плывут к нам? Почему вокруг "групп смерти" в соцсетях до сих пор столько шума

"Киты", "совы" и прочая вызывающая суеверный ужас родителей фауна, якобы заставляющая детей сводить счеты с жизнью, гремели из каждого уважающего себя СМИ и утюга. Правда, году эдак в 2016-м. Zakon.kz разбирался, кто и зачем раз за разом заставляет их возвращаться из небытия.

Опустим заезженность темы. На написание данного материала нас подтолкнуло душераздирающее голосовое сообщение неизвестного мужчины, распространяемое в мессенджерах далекими от фактчекинга пользователями. Его автор – убитый горем отец 13-летней девочки (во всяком случае, так он себя позиционирует). Дочка, по его словам, совершила суицид. Приведем текст:

"Приехали с супругой домой – она уже на лестнице повесилась. Что я хочу сказать вам всем. Проверяйте у своих детей телефон, пожалуйста. Пусть остальные дети будут жить! Я не знаю даже, что мне делать, как дальше жить, но это все – от телефона. Сейчас пошла в ТикТоке какая-то игра, какие-то туры они проходят. Сперва, оказывается, "вскрываются" лезвием, а потом вешаются. У меня дочка 12-го числа покончила с собой – в тот же день и в Таразе был аналогичный случай. Две одноклассницы, но они записку оставили, а из телефона все удалили. И моя дочка тоже все удалила. Сейчас вот прокуратура взялась за дело. Так что проверяйте своих детей, пусть все дети будут живы".

В Министерстве внутренних дел рассылку прокомментировали кратко – "не подтверждается".

Есть ли связь между героем жуткого сообщения и реальной погибшей девочкой, добровольно ушедшей из жизни 12 января в Алматинской области, остается только догадываться – в силу лаконичности силовых структур.

Однако, несмотря на сплошные неизвестные, это уравнение, как и ряд ему подобных, в глазах народа свелось к однозначному ответу – виноват интернет. Враг в очередной раз был найден.

Не так страшен чат

За раскрытием личины врага мы обратились к человеку, знакомому с ним, пожалуй, куда ближе многих других. Однако исполнительный директор DM Technology (занимается анализом поведенческих факторов, периодичности, активности, наличия бот-фейков в соцсетях), бихевиорист Эльдар Шамсутдинов всеобщей истерии не разделил.

"Нет, в последнее время я не замечал подобных групп. Это, конечно, не значит, что их нет. Но сейчас нашей страны это касается куда меньше. Вдобавок есть парсинговые системы, которые в большей степени являются маркетологическим инструментом. Но достаточно хорошо справляются с прикладными задачами, в том числе, выявлением маргинальных групп в сети. Кто выявляет? Ну, по-разному. Допустим, с "пирамидами" и мошенниками разбирается Агентство по финансовому мониторингу. В случае с группами смерти – вопрос больше к силовым структурам". Эльдар Шамсутдинов

Мы решили гнуть свою линию до конца.

- А как же Telegram? Там ведь сложнее мониторить контент?

- Да, им часто пользуются мошеннические организации: дешевый вход и простая организация сетки. Мониторинг геогрупп в Telegram периодически выявляет негативный контент – гифки с убийствами и т.д. Но он затрагивает взрослую аудиторию.

- Откуда выводы о возрасте?

- Геочаты привязаны к определенной территории. Детей там не бывает.

Самосбывающееся пророчество

Тем не менее редакция изучила доступные соцсети на предмет призывов "плыть вверх". Искали по уже знакомым, покрывшимся пылью ключевым словам, использовали также парочку новых, почерпнутых у коллег. Перечислять конкретные поисковые запросы и отличительные черты той или иной "игры со смертью" не будем. Позже поясним, почему.

Искомое мы нашли. Правда, от былого лоска мало что осталось: подписанные на группы люди исчисляются максимум сотнями, никак не тысячами. Обсуждения с кучей грамматических ошибок строятся в основном на пошлых приколах и стикерах. Трогательные в своей беспомощности администраторы тщетно пытаются восстановить авторитет, регулярно расшатываемый шуточками пользователей, а то и напоминаниями о незаконности их деятельности. "А мне здесь нравится, весело!" – пишут дети, явно пришедшие туда из любопытства и стремления позубоскалить. Впрочем, справедливости ради, изъявления желания сыграть в ту самую игру "по-серьезке" тоже есть. Как и уточнения – "а это точно она?".

И здесь мы возвращаемся к нежеланию раскрывать пароли-явки. О "той самой" как дети, так и их малограмотные сверстники "кураторы", вероятно, узнают из средств массовой информации да от требующих гаджет на проверку взрослых. И, естественно, проявляют к щекочущей нервы диковинке неподдельный интерес.

"Тему групп смерти раздули СМИ и подхватили дети. Получилось будто самосбывающееся пророчество", – такую точку зрения выразил Эльдар Шамсутдинов в ходе беседы.

То есть повышенная увлеченность несовершеннолетних темными материями была не причиной, а следствием появления кликбейтных заголовков. Причем выгодной, по мнению эксперта, не только охочим до сенсации таблоидам, но и строящейся на тот момент машине контроля сетевого пространства.

Есть в психологии так называемый эффект Вертера – волна подражающих самоубийств после широкого освещения в СМИ, либо описания в литературе, демонстрации в кинематографе сведения счетов с жизнью. Если проще, чем меньше нагнетателей, тем меньше жертв.

До чего дошел прогресс

В свое время под раздачу родительского сообщества попала даже популярная онлайн-игра Among Us – дескать, и там водятся "страшные задания", немедленно провоцирующие детей на накладывание на себя рук. Тогда – от греха подальше – проверить развлечение было поручено Министерству информации и общественного развития. Противоправного контента ведомство не обнаружило.

Ирония кроется в том, что Among Us, по сути, та же дворовая "Мафия", только в профиль. Разница лишь в поиске "предателя" – читать как "убийцы" – в стилистике космического путешествия, а не на соседней лавочке.

Если довести до абсурда, запретить придется абсолютно все игры, в том числе "реальные" и подвижные, где хтонический ужас так и вьется над головами неразумных отроков. Уже упомянутую "Мафию" – ведь "город проснулся" без одного игрока, "Войнушки", "Морской бой" – нечего детям наперебой повторять "ранил, убил". А до кучи – "Море волнуется раз". А то уж больно созвучны "замри" и "умри".

Или обыкновенное становится опасным лишь тогда, когда офлайн сменяется онлайном, а в интерфейсе и сообщениях то и дело видятся таинственные послания?

Здесь на тропу войны с адекватностью, утверждает Шамсутдинов, вступает еще одно психологическое явление – гиперсемиотизация. Это когда люди умудряются найти скрытый смысл там, где его даже не задумывалось.

"Как правило, такие знаки видят психически больные люди, а при гиперсемиотизации их видят лица без каких-либо психических отклонений. И количество лиц, распознающих такие знаки, увеличивается в силу того, что знаки выгоднее видеть, чем не замечать", – повествует всезнающая "Википедия".

Не верите? Погуглите истории с "проступившими на стенах" ликами святых.

Такими темпами в склонении к суициду можно обвинить и табуретку, как бы "намекая" расположившуюся под люстрой.

Не все так просто

Тему суицидов мы обсуждали с психологами и психиатрами не раз и вывели из этих разговоров достойную внимания закономерность. Так, специалисты ратуют за биопсихосоциальную модель изучения этого бича общества. Проблемы в семье, травля, несчастная любовь, такой-растакой смартфон – нужное подчеркнуть и обозначить причиной детских смертей? Если бы все было так просто.

"Внешние триггеры – только "спусковой крючок". "Корень" всегда кроется во внутреннем состоянии человека. Мы же не роботы, наше состояние может зависеть от биологии, гормонального фона, здоровья. Также оно зависит от социального окружения и тех проблем, которые оно генерирует. Такие вещи, как травля, конфликты, непонимание в семье, конечно, могут быть отягчающими обстоятельствами. Плюс влияет наша собственная личность, особенности психики. Не последнюю роль играет накопительный эффект: до какого-то момента адаптивность человека справляется, а потом наступает "порог". Все стрессы влияют на нас, истончая психику. Нужно постоянно поддерживать свое состояние в норме. Если ничего не предпринимать и переживать все на своем ресурсе, можно заработать депрессию. А депрессия, в свою очередь, является одной из распространенных причин самоубийства", – объясняла нам психолог Светлана Богатырева.

По ее словам, под давлением всего и сразу человек, тем более маленький, действительно может сломаться, причем настолько, что утратит продиктованную инстинктивной природой волю к жизни:

"Такое состояние формируется со временем под влиянием множества факторов. Это как с лягушкой: если ее бросить в горячую воду, она выскочит, а если воду нагревать постепенно, она сварится. Без поддержки со стороны очень трудно выбраться – ты уже в яме и видишь только ее. Человек настолько погружается в негатив, что может довести себя до "эмоционального отупления". Это как анестезия психики, уже не справляющейся с нагрузкой. Кстати, именно из-за этого состояния многие выжившие суициденты признаются, что перед роковым шагом не чувствовали страха, не сработал инстинкт самосохранения".

Не последнюю роль в желании самоустраниться играют буллинг, педофилия и домашнее насилие. Причем здесь тоже есть нюанс.

"Все-таки это очень решительный шаг, на который идут далеко не все жертвы буллинга и педофилов. Что может повлиять на такое решение? Скорее всего, не сам факт совершенного насилия над ребенком, будь то физическое, психологическое или сексуальное, а то, что происходит дальше – отношения с родителями, одноклассниками, друзьями. Те процессы, через которые приходится проходить ребенку, чтобы доказать, что по отношению к нему действительно было совершено тяжкое преступление. Либо попытки отстоять свои права, когда речь идет о буллинге", – рассуждала руководитель центра детской безопасности "Ангел" Зарина Джумагулова.

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И продолжала: такая безвыходная ситуация, бессилие, несправедливость и жестокость со стороны окружающего мира могут оказывать влияние на то, что ребенок захочет привлечь внимание к своей проблеме, доказать свою правоту. Вдобавок положение покажется ребенку безвыходным из-за попустительства окружающих его взрослых.

"В обществе, где с педофилами не научились бороться, выявлять их, где права ребенка не ставятся в приоритет, где не проработаны механизмы профилактики, четкие протоколы реагирования на проявления насилия, суициды среди детей и подростков будут расти". Зарина Джумагулова

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А что же родители, учителя?

Первые, по наблюдениям специалистов, при появлении у чада сумрачных настроений, намеков на скорый фатальный исход нередко встают в позу "он мною просто манипулирует". Вторые – в большей степени ориентированы на КПД и стандарты, никак не на внутренний мир подопечных.

Так что обыкновенные будни ребенка порой на поверку оказываются куда тяжеловеснее самых толстых "китов", страшнее Хаги Ваги и безрадостнее "Сайлент Хилла".

Но изменить целое общество – задача чересчур глобальная, трудо- и времязатратная. Куда легче найти козла отпущения.

И "победить" врага посредством удаления ярлыка интернета с рабочего стола.