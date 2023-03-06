Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Дождь, сильный ветер, грозу прогнозируют синоптики на юге Казахстана

Дождь, сильный ветер, грозу прогнозируют синоптики на юге Казахстана Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона.

Как отметили синоптики, на севере, востоке, в центре ожидаются сильный дождь и снег, на юге – дождь, сильный ветер, гроза, на востоке, в центре – метель. 

Также по стране ожидаются туман и гололед.

Днем на севере, востоке Акмолинской, на западе, севере Павлодарской, на севере Карагандинской, Улытауской, Абайской, ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки, на западе, севере, в центре Костанайской области – сильный снег.

Днем на севере Карагандинской области, на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с.

В Астане – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.


Читайте также

Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций – МИД РК

В МИД РК прокомментировали неформальную встречу Токаева и Мирзиёева в Шымкенте

Умерла Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
номера
Мошенники разместили SIM-box оборудование на балконе в Алматы
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления