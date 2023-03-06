Дождь, сильный ветер, грозу прогнозируют синоптики на юге Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона.

Как отметили синоптики, на севере, востоке, в центре ожидаются сильный дождь и снег, на юге – дождь, сильный ветер, гроза, на востоке, в центре – метель.

Также по стране ожидаются туман и гололед.

Днем на севере, востоке Акмолинской, на западе, севере Павлодарской, на севере Карагандинской, Улытауской, Абайской, ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки, на западе, севере, в центре Костанайской области – сильный снег.

Днем на севере Карагандинской области, на горных перевалах Туркестанской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с.

В Астане – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.



