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Сильный ветер прогнозируют синоптики на востоке Казахстана

Сильный ветер прогнозируют синоптики на востоке Казахстана Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние циклон, с чем сохраняются осадки в виде дождя и снега.

По прогнозу синоптиков, на западе страны ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, на востоке страны – очень сильный ветер. 

В Астане – переменная облачность, ночью и утром – небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный, ночью 7-12, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -23-25°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

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