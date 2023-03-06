Проект закона "О масс-медиа" внесут на рассмотрение правительства и парламента

Правительство Казахстана приняло постановление от 1 марта 2023 года, которым внесло в план законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2023 год два новых законопроекта, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект закона “О масс-медиа” и поправки в сопутствующие законодательные акты МИОР представит в Министерство юстиции и в правительство в феврале 2023 года, а в Парламент – в марте 2023 года.

3 февраля 2023 года стало известно, что Министерство информации и общественного развития разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа.

Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

Законопроект предусматривает запрет на цензуру.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Как отмечается, масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

Основными принципами деятельности масс-медиа являются:

обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;

обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;

равенство прав физических и юридических лиц;

обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;

обеспечение объективности;

защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;

добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;

обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;

создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;

гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.

содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;

создание условий для развития институтов саморегулирования;

соблюдение норм профессионального и этического поведения;

обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;

обеспечение равного доступа к информации;

стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;

обеспечение общественной безопасности.

Согласно закону языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки.