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Законодательство РК

Проект закона "О масс-медиа" внесут на рассмотрение правительства и парламента

закон о масс-медиа будет представлен в правительство и парламент Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 1 марта 2023 года, которым внесло в план законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2023 год два новых законопроекта, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект закона “О масс-медиа” и поправки в сопутствующие законодательные акты МИОР представит в Министерство юстиции и в правительство в феврале 2023 года, а в Парламент – в марте 2023 года.

3 февраля 2023 года стало известно, что Министерство информации и общественного развития разработало законопроект о масс-медиа и поправки, которые вносятся в некоторые законодательные акты по вопросам масс-медиа.

Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

Законопроект предусматривает запрет на цензуру.

Государственные органы, общественные объединения, должностные лица, масс-медиа обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Как отмечается, масс-медиа обязаны содействовать государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

Основными принципами деятельности масс-медиа являются:

  • обеспечение конституционных гарантий прав на свободное получение информации и распространение любыми, не запрещенными законами, способами, свободу слова и творчества;
  • обеспечение информационного суверенитета и информационной безопасности личности, общества и государства;
  • равенство прав физических и юридических лиц;
  • обеспечение законности и достоверности распространяемой информации;
  • обеспечение объективности;
  • защита прав и законных интересов потребителей услуг средств массовой информации, физических и юридических лиц;
  • добросовестная конкуренция, выражающаяся в обеспечении равных возможностей для развития средств массовой информации;
  • обеспечение безопасности, надежности и качества в области телерадиовещания на основе национальных стандартов на территории Республики Казахстан в области телерадиовещания;
  • создание условий для развития отечественных теле-, радиоканалов, производства и трансляции отечественных теле-, радиопрограмм;
  • гласность и прозрачность деятельности в области средств массовой информации.
  • содействие внедрению новейших технологий в области телерадиовещания;
  • создание условий для развития институтов саморегулирования;
  • соблюдение норм профессионального и этического поведения;
  • обеспечение неприкосновенности частной жизни, уважение чести и достоинства гражданина;
  • обеспечение равного доступа к информации;
  • стимулирование конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;
  • обеспечение общественной безопасности.

Согласно закону языком распространения масс-медиа является государственный и другие языки.

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