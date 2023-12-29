План законопроектных работ на 2024 год утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 27 декабря 2023 года утвердило План законопроектных работ на 2024 год, который содержит 18 законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Планом проведут разработку следующих законов и кодексов:

Цифровой кодекс – Министерство цифрового развития должно представить в Парламент в сентябре 2024 года.

О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – Министерство науки и высшего образования подготовит и представит в Парламент в апреле 2024 года.

О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы – Министерство нацэкономики передаст законопроект Парламенту в августе 2024 года.

О республиканском бюджете на 2025-2027 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина.

О тестировании на профессиональную добропорядочность – АПК разработает и передаст в работу Парламента в декабре 2024 года.

Также планируется разработка ряда поправок:

по вопросам интеллектуальной собственности;

по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов);

по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов;

по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности;

по вопросам совершенствования нормотворчества;

в сфере цифровизации;

по вопросам архивного дела и культуры;

по вопросам проектного управления;

по вопросам космической деятельности;

по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг;

в КОАП;

по вопросам тестирования на профессиональную добропорядочность;

по вопросам недропользования в целях улучшения инвестиционного климата.

Всего в следующем году в работе у правительства будет 18 законопроектов.

Постановление введено в действие 27 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что министр юстиции Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ правительства, составленный на основе предложений госорганов.

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