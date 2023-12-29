План законопроектных работ на 2024 год утвердили в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 27 декабря 2023 года утвердило План законопроектных работ на 2024 год, который содержит 18 законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с Планом проведут разработку следующих законов и кодексов:
- Цифровой кодекс – Министерство цифрового развития должно представить в Парламент в сентябре 2024 года.
- О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – Министерство науки и высшего образования подготовит и представит в Парламент в апреле 2024 года.
- О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы – Министерство нацэкономики передаст законопроект Парламенту в августе 2024 года.
- О республиканском бюджете на 2025-2027 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина.
- О тестировании на профессиональную добропорядочность – АПК разработает и передаст в работу Парламента в декабре 2024 года.
Также планируется разработка ряда поправок:
- по вопросам интеллектуальной собственности;
- по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов);
- по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов;
- по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности;
- по вопросам совершенствования нормотворчества;
- в сфере цифровизации;
- по вопросам архивного дела и культуры;
- по вопросам проектного управления;
- по вопросам космической деятельности;
- по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг;
- в КОАП;
- по вопросам тестирования на профессиональную добропорядочность;
- по вопросам недропользования в целях улучшения инвестиционного климата.
Всего в следующем году в работе у правительства будет 18 законопроектов.
Постановление введено в действие 27 декабря 2023 года.
Ранее мы писали, что министр юстиции Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ правительства, составленный на основе предложений госорганов.
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