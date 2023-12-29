Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

План законопроектных работ на 2024 год утвердили в Казахстане

Правительство утвердило план законопроектных работ на 2024 год Фото: primeminister.kz
Правительство постановлением от 27 декабря 2023 года утвердило План законопроектных работ на 2024 год, который содержит 18 законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Планом проведут разработку следующих законов и кодексов:

  • Цифровой кодекс – Министерство цифрового развития должно представить в Парламент в сентябре 2024 года.
  • О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах) – Министерство науки и высшего образования подготовит и представит в Парламент в апреле 2024 года.
  • О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы – Министерство нацэкономики передаст законопроект Парламенту в августе 2024 года.
  • О республиканском бюджете на 2025-2027 годы – в этот же срок в Парламент поступит от Минфина.
  • О тестировании на профессиональную добропорядочность – АПК разработает и передаст в работу Парламента в декабре 2024 года.

Также планируется разработка ряда поправок:

  • по вопросам интеллектуальной собственности;
  • по вопросам деятельности фондов целевого капитала (эндаумент-фондов);
  • по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов;
  • по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности;
  • по вопросам совершенствования нормотворчества;
  • в сфере цифровизации;
  • по вопросам архивного дела и культуры;
  • по вопросам проектного управления;
  • по вопросам космической деятельности;
  • по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг;
  • в КОАП;
  • по вопросам тестирования на профессиональную добропорядочность;
  • по вопросам недропользования в целях улучшения инвестиционного климата.

Всего в следующем году в работе у правительства будет 18 законопроектов.

Постановление введено в действие 27 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что министр юстиции Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ правительства, составленный на основе предложений госорганов.

Также читайте, какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года.

Читайте также

В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО
В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО
Более 12 млн тенге украл чиновник в ЗКО
Более 12 млн тенге украл чиновник в ЗКО
Правила осуществления профессиональной выплаты за счет средств работодателя утвердило Министерство труда
Профессиональная выплата за счет работодателя: как оформить
Элина Черногрицкая
Законодательство Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: