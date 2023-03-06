Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В МИД РК прокомментировали неформальную встречу Токаева и Мирзиёева в Шымкенте

Казахстан Узбекистан политика Фото: akorda.kz
Хорошо, что президенты Узбекистана и Казахстана могут встречаться в любое время и обговаривать вопросы по-братски, считает официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров прокомментировал неформальную встречу Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева. Он отметил, что Узбекистан – это один из наших ближайших партнеров, и главы государств решили встретиться именно в Шымкенте, городе-миллионнике, находящемся на границе с Узбекистаном.

"У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте, а не в каком-то другом городе Казахстана. И это очень радует, что главы центральноазиатских государств могут в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы".Айбек Смадияров

Встреча Токаева и Мирзиёева состоялась 3 марта. Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

Читайте также

Когда казахстанские спасатели начнут получать повышенную зарплату

Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций – МИД РК

Умерла Джорджина Байер – первый в мире открытый трансгендер-депутат

Жадра Жулмухаметова
МИД РК Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
номера
Мошенники разместили SIM-box оборудование на балконе в Алматы
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления