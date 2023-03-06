В МИД РК прокомментировали неформальную встречу Токаева и Мирзиёева в Шымкенте

Хорошо, что президенты Узбекистана и Казахстана могут встречаться в любое время и обговаривать вопросы по-братски, считает официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров прокомментировал неформальную встречу Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева. Он отметил, что Узбекистан – это один из наших ближайших партнеров, и главы государств решили встретиться именно в Шымкенте, городе-миллионнике, находящемся на границе с Узбекистаном.

"У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте, а не в каком-то другом городе Казахстана. И это очень радует, что главы центральноазиатских государств могут в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы". Айбек Смадияров

Встреча Токаева и Мирзиёева состоялась 3 марта. Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.