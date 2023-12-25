В МИД РК прокомментировали призыв Ирана не сотрудничать с Израилем

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал призыв Ирана отказаться от экономического сотрудничества с Израилем, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан ведет многовекторную политику.

"К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы". Айбек Смадияров

В ноябре президент Ирана Ибрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля, включая эмбарго на поставки нефти в еврейское государство.