В МИД РК прокомментировали призыв Ирана не сотрудничать с Израилем
Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал призыв Ирана отказаться от экономического сотрудничества с Израилем, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что Казахстан ведет многовекторную политику.
"К рекомендациям соседей мы прислушиваемся. Но тем не менее проводим свою самостоятельную внешнюю политику. И выбираем те варианты, которые нам выгодны. Во главу угла ставятся национальные интересы Казахстана, а не другой страны. И в экономическом, и другом плане всегда ставим наши интересы".Айбек Смадияров
В ноябре президент Ирана Ибрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля, включая эмбарго на поставки нефти в еврейское государство.
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