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Когда казахстанские спасатели начнут получать повышенную зарплату

Когда казахстанские спасатели начнут получать повышенную зарплату Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал, когда спасатели начнут получать повышенную заработную плату, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ильин в кулуарах ведомства, где прошла церемония награждения спасателей, принимавших участие в поисково-спасательной работе в Турции, отметил, что, согласно постановлению правительства, будет повышена заработная плата спасателям.

"Минимальное повышение - для руководящего состава, а рядовому составу мы планируем повысить до 70% зарплату от того оклада, который сейчас есть. В первый год службы спасатель, если получает около 110 тыс. тенге, мы надеемся, что будет получать в районе 170-180 тыс. тенге". Юрий Ильин

Министр также отметил, что соответствующие решения будут приняты и исполнены в ближайшее время.

"В ближайшее время это дело решится окончательно. Для гражданских уже на этой неделе заседание правительства будет. А для сотрудников гражданской защиты, думаю, до конца месяца перерасчеты все получат с 1 января текущего года – все получите новое денежное содержание по новой тарифной сетке". Юрий Ильин

15 ноября 2022 года глава МЧС сообщил, что руководящему составу – это начальники служб пожаротушения, начальники частей – заработную плату повысят всего на 10%.

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МЧС РК Ильин Юрий Казахстан
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