Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие зарплаты платили казахстанским спасателям во время борьбы с паводками

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучил размер заработной платы спасателей, участвовавших в ликвидации паводков, сообщает корреспонеднт Zakon.kz.

По словам главы МЧС, в среднем зарплата спасателей во время противопаводковых работ составляла 334 тыс. тенге. 

"Их зарплата варьируется в соответствии с графиком работы и произошедшими событиями. Если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. Каждый месяц они получают по-разному зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учетом доплат составила 334 тыс. тенге. Так получал в среднем каждый спасатель", – сообщил Чингис Аринов.

Однако после он уточнил, что такие зарплаты и надбавки есть не у всех спасателей. К примеру,  спасатели служб пожаротушения пока не имеют таких доплат, но министерство над этим работает. 

Как спасатели в разных регионах помогали горожанам справиться с паводками, в материале по ссылке

Читайте также

BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
BI Group выкупает квартиры для пострадавших от паводков в ЗКО
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
Бектенов, МЧС, тонущие люди
Бектенов главе МЧС: Люди тонут практически ежедневно
Тамила Языкова
МЧС РК Правительство РК Казахстан Чингис Аринов Паводки-2024 2024 год Зарплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: