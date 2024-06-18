Какие зарплаты платили казахстанским спасателям во время борьбы с паводками

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучил размер заработной платы спасателей, участвовавших в ликвидации паводков, сообщает корреспонеднт Zakon.kz.

По словам главы МЧС, в среднем зарплата спасателей во время противопаводковых работ составляла 334 тыс. тенге.

"Их зарплата варьируется в соответствии с графиком работы и произошедшими событиями. Если они подпадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка. Каждый месяц они получают по-разному зарплату. Во время паводков средняя зарплата с учетом доплат составила 334 тыс. тенге. Так получал в среднем каждый спасатель", – сообщил Чингис Аринов.

Однако после он уточнил, что такие зарплаты и надбавки есть не у всех спасателей. К примеру, спасатели служб пожаротушения пока не имеют таких доплат, но министерство над этим работает.

Как спасатели в разных регионах помогали горожанам справиться с паводками, в материале по ссылке.

