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Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций – МИД РК

Казахстан Россия санкции Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заверил, что Казахстан не намерен давать свою площадку России для отвода санкций, сообщает Zakon.kz.

Смадияров прокомментировал новость из СМИ о том, что Россия якобы стала закупать необходимые ей технологии в Казахстане. Он отметил, что у нас есть специалисты, которые изучают подобные факты.

"Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций. На сегодняшний день ни одна из казахстанских компаний не подвержена вторичным санкциям. Эту информацию нужно еще перепроверить".Айбек Смадияров

Ранее сообщалось, что Россия может закупать микрочипы в обход санкций через Турцию, Казахстан и ОАЭ.

6 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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