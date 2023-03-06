Токаев поговорил по телефону с Путиным

6 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

"Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей", - говорится в сообщении Акорды.

Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Как следует из сообщения Кремля, подробно обсуждены различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.

"Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов", - отмечается в сообщении.

Отметим, что это третий телефонный разговор двух лидеров с начала 2023 года. Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин созванивались в январе: