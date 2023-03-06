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Джонни Депп за несколько дней заработал более 4,5 млн евро на продаже картин

актер Фото: Instagram/johnnydepp
Голливудский актер Джонни Депп заработал более 4,5 млн евро за несколько дней, продав свои картины в лондонской галерее Castle Fine Art Gallery, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, на полотнах артист изобразил музыканта Боба Марли, писателя Хантера Томпсона и актеров Хита Леджера и Ривера Феникса. Галерея выставила картины в лондонском Ковент-Гардене 27 фераля. Все работы были распроданы за пять дней экспозиции. Отмечается, что остались лишь несколько гравюр с Ривером Фениксом.

По словам Деппа, он "очень тронут" интересом общественности к работе, которую он делает "вне своей основной".

"В течение многих лет я действительно строго придерживался только рутинной работы в кинобизнесе, хотя мне всегда хотелось взять в руки чистый лист бумаги, будь то письмо, рисование или раскрашивание чистого холста", – отметил Депп.

Депп описал сюжеты своих картин как "легенды на холсте".

Ранее сообщалось, что 59-летний американский актер перевоплотился в капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", чтобы поддержать тяжелобольного 11-летнего блогера Кори.

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