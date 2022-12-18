Джонни Депп в костюме Джека Воробья позвонил тяжелобольному ребенку

59-летний американский актер Джонни Депп спустя годы перевоплотился в капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", чтобы поддержать тяжелобольного 11-летнего блогера Кори, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Entertainment Weekly.



Мальчик перенес две операции по пересадке сердца и теперь находится на паллиативном лечении. Своим подписчикам в социальных сетях Кори рассказал, что неоднократно пересматривал в больнице фильм "Пираты Карибского моря".

Узнав об этом, Джонни Депп сначала записал для своего поклонника персональное видео, а затем позвонил ему по видеосвязи. Кори выложил ролики на своем YouTube-канале. Актер разыграл перед мальчиком целое представление. Во время звонка он "боролся" с новомодной незнакомой ему технологией камеры, забавно выражался и шутил.

"Я очень легко воспламеняюсь, я нахожусь среди такого количества огня со свечами, что боюсь, что это приключение может пойти наперекосяк", – говорит в какой-то Джонни Депп.



Как видно на опубликованных кадрах, Кори сидит в треуголке и с улыбкой ведет разговор с Капитаном.





На прощание Депп пожелал мальчику "бесконечной удачи" и пообещал следить за его каналом на YouTube.

22 ноября источники из команды голливудского актера сообщили The New York Post о том, что Джонни Депп не вернется к роли капитана Джека Воробья. Сам актер немногим ранее сказал, что не сделает этого даже за гонорар в 300 млн долларов.

Первый фильм кинофраншизы вышел на экраны в 2003 году. Кассовые сборы первых пяти фильмов собрали более 4 млрд долларов по всему миру, сама серия завершилась в 2017 году.

