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Дефицит мест в перинатальных центрах и больницах обсудили в правительстве РК

здание Фото: primeminister.kz
С учетом роста населения в крупных городах и регионах страны наблюдается дефицит мест в перинатальных центрах и больницах. Вопрос восполнения недостатка медицинских учреждений был обсужден в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, в рамках реализации поручений главы государства строительство 12 перинатальных центров запланировано на 2024-2026 годы. Новые медучреждения будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Костанае, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Уральске, Каскелене и в с. Темирлановка Туркестанской области.

"Стоит отметить, что для их планирования и проектирования применяется международная технология Health planning. На данном этапе проведена оценка земельных участков, завершены медико-технологическое задание и обоснование проекта. Возведение современных перинатальных центров в регионах выведет на качественно новый уровень медицинские услуги, связанные с планированием, беременностью и родами, а также с оказанием послеродовой помощи", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годы планируется модернизация 32 действующих многопрофильных районных больниц. Они будут оснащены высокоспециализированным оборудованием (КТ, МРТ, ангиографами, аппаратами УЗИ, лабораторным, реанимационным, рентген-диагностическим, физиотерапевтическим, хирургическим, эндоскопическим видеоинформационным оборудованием и др.). В общей сложности планируется приобрести 965 единиц медицинской техники.

Кроме того, до 2025 года будут построены 6 университетских клиник в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Семее, а также завершены начатые по инициативе инвесторов проекты в Петропавловске, Туркестане и Кокшетау.

"Здоровье граждан всегда остается одним из главных приоритетов, а повышение качества медицинских услуг находится на особом контроле главы государства. Пристальное внимание приковано к здоровью матери и ребенка. Открытие в республике новых современных объектов здравоохранения поможет получать квалифицированный медицинский сервис миллионам граждан", - подчеркнул Алтай Кульгинов.

Ранее сообщалось, что 50 млрд тенге хотят выделить на строительство LRT в Астане в 2023 году.

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