#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Где сохраняется дефицит мест в общежитиях для студентов

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 10:48 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 12 августа 2025 года на заседании правительства заверил, что дефицит мест в общежитиях сохраняется лишь в одном городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одним из важных вопросов для студентов в начале учебного года является заселение в общежития.

"В целом в прошлом учебном году дефицит мест в общежитиях наблюдался только в городах Астане и Алматы. В этом году, за исключением вузов Алматы, в других регионах дефицита мест нет. На 2025 год планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий на 10 439 мест. На сегодняшний день введены четыре общежития на 3 528 мест. До сентября ожидается ввод 19 общежитий на 4 228 мест для студентов вузов – 11 общежитий на 3 052 места в Астане и Алматы, а также области Абай. Для студентов колледжей – восемь общежитий на 1 116 мест в городах Алматы и Шымкенте, также в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях", – озвучил министр.

С его слов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть общежитий на 2 683 места: пять из них в Алматы для студентов вузов и одно в Астане для студентов колледжей.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Общество
11:57, Сегодня
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы
Общество
11:44, Сегодня
Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Общество
11:15, Сегодня
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: