Где сохраняется дефицит мест в общежитиях для студентов

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 12 августа 2025 года на заседании правительства заверил, что дефицит мест в общежитиях сохраняется лишь в одном городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одним из важных вопросов для студентов в начале учебного года является заселение в общежития.

"В целом в прошлом учебном году дефицит мест в общежитиях наблюдался только в городах Астане и Алматы. В этом году, за исключением вузов Алматы, в других регионах дефицита мест нет. На 2025 год планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий на 10 439 мест. На сегодняшний день введены четыре общежития на 3 528 мест. До сентября ожидается ввод 19 общежитий на 4 228 мест для студентов вузов – 11 общежитий на 3 052 места в Астане и Алматы, а также области Абай. Для студентов колледжей – восемь общежитий на 1 116 мест в городах Алматы и Шымкенте, также в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях", – озвучил министр.

С его слов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию шесть общежитий на 2 683 места: пять из них в Алматы для студентов вузов и одно в Астане для студентов колледжей.

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек после оглашения списка обладателей грантов на 2025-2026 учебный год обратился к абитуриентам и родителям.