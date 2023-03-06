Дождь, снег и шквал ожидаются в трех городах и 12 областях Казахстана во вторник

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Караганде, Кокшетау и 12 областях страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ветер юго-западный, днем порывы 17-22 м/с.



В Караганде ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с.



В Кокшетау днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.



Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.



На западе, юге Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



В Жамбылской области ночью и утром на севере, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с. В Таразе ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с.



В Улытауской области ожидаются временами осадки, днем на севере области –сильные осадки (дождь, снег), гололед. На востоке области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем 15-20 м/с.



В центре, на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области порывы 25 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области ожидается гололед. Днем на востоке области – низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге, центре, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в Павлодарской области ожидаются осадки, на западе, севере – сильные осадки (дождь, снег), на западе, юге, в центре области – гололед, на севере области – метель. Ветер юго-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На большей части Костанайской области – снег, на юге области – осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, в центре области – сильный снег. В северной половине области – метель. На юге, севере области – гололед, туман. Ветер южный с переходом на северный, на большей части области 15-20, днем на востоке области порывы 23 м/с. В Костанае утром и днем – снег, временами сильный, низовая метель. Ночью – туман. Ветер южный с переходом на северный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на севере, западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем 15-20 м/с.



На юге, западе, севере Абайской области ожидаются осадки, днем на севере области – сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере области – низовая метель. На дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, западе области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах – гололедица.

