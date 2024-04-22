Гроза и шквал ожидаются в 12 областях Казахстана

В 12 областях Казахстана на 23 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, западе Костанайской области ожидается гроза.

В Карагандинской области ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.



На севере, в центре Улытауской области днем гроза. Ветер восточный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем гроза.



На востоке, в центре Мангистауской области гроза. Днем на западе, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Актау днем пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных и предгорных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, днем на северо-западе, севере, юге Западно-Казахстанской области гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.



Днем на западе, юге, в центре Атырауской области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на западе, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау днем гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-18 м/с.



Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-восточный ночью, порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на севере Костанайской области гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге области, 15-20 м/с.



В Абайской области ветер северный, северо-восточный на севере, юге, в центре области, 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, юге области, 15-20 м/с.



Днем в горных районах Алматинской области временами гроза, при грозе порывистый ветер 18 м/с.

Ранее РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды на три ближайших дня в самых крупных городах страны: Астане, Алматы и Шымкенте.