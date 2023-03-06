Ситуация в Украине: В трех областях объявлена воздушная тревога, В Киеве хотят переименовать 8 марта
Фото: pixabay
Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин, сообщает Zakon.kz.
- Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии.
- Многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
- В Великобритании при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя девочка из Украины.
- Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций, заявил представитель МИД Айбек Смадияров на новость из СМИ о том, что Россия якобы стала закупать необходимые ей технологии в Казахстане в обход санкций.
- Международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, работает с задержками, новый пакет военной помощи может не прибыть в страну до лета, сообщает газета Guardian.
- Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
- Еврокомиссия рассчитывает, что международный центр по сбору "доказательств преступлений в Украине", который решено создать в Гааге, заработает к лету, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
- Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais.
- Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. Всеобщая мобилизация была объявлена в феврале прошлого года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ