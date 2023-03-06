Ситуация в Украине: В трех областях объявлена воздушная тревога, В Киеве хотят переименовать 8 марта

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Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин, сообщает Zakon.kz.

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

В Верховную раду Украины внесли законопроект о конфискации автомобилей за вождение в состоянии опьянения и передаче их на нужды армии.

Многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В Великобритании при загадочных обстоятельствах умерла 14-летняя девочка из Украины.



Казахстан не намерен давать свою площадку для отвода санкций, заявил представитель МИД Айбек Смадияров на новость из СМИ о том, что Россия якобы стала закупать необходимые ей технологии в Казахстане в обход санкций.

Международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, работает с задержками, новый пакет военной помощи может не прибыть в страну до лета, сообщает газета Guardian.

Зерновая сделка, которая позволяет вывозить украинское зерно из черноморских портов, должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Еврокомиссия рассчитывает, что международный центр по сбору "доказательств преступлений в Украине", который решено создать в Гааге, заработает к лету, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Брюссель планирует подключить страны, не входящие в ЕС, к закупкам оружия и боеприпасов для Украины, сообщает газета Pais.

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в стране еще не завершен. Всеобщая мобилизация была объявлена в феврале прошлого года. Читайте также Жена Байдена раскритиковала идею теста на умственные способности политиков старше 75 лет В Финляндии министра подозревают в алкогольном опьянении во время выступления В Германии во время протестов пострадали более 50 полицейских

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