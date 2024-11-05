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Украинского депутата Верховной рады подозревают в побеге из страны

Депутата подозревают в побеге из Украины, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:47 Фото: Facebook/"Слуга народа"
Украинского депутата Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого подозревают в побеге из страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Bihus.info, "Куницкий, похоже, сбежал с Украины" в загранкомандировку и не вернулся. Ходившие об этом слухи портал считает "небезосновательными" и констатирует, что в настоящее время депутат находится за рубежом. Где именно, не уточняется.

Отмечается, что информация косвенно подтверждается открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно узнать, что парламентарий не принимал участие ни в одном из голосований в течение всего октября.

Ранее, в середине сентября, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины.

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