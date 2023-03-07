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Школьницу из Караганды пригласили сразу в несколько американских ВУЗов

zakon.kz Фото: zakon.kz
Адина Джайлова получила приглашение на обучение сразу в четырех престижных американских университетах, и выбрала один — Университет Джона Хопкинса, где планирует изучать биохимию, сообщает Zakon.kz.

Адина учится в 12 классе НИШ Караганды. Заявки девушка отправила в несколько мировых вузов и получила приглашение на обучение в Университет Джона Хопкинса (John Hopkins University), а также университеты в Питтсбурге (University of Pittsburgh), штате Мичиган (Michigan State University) и Бостоне (Northeastern University), сообщает пресс-служба Карагандинской области.

"Пройти отбор в Johns Hopkins University очень сложно. Каждый год в него пытаются поступить более 30 тысяч человек, но удаётся это всего 6 %. Это первое учебное заведение в США, объединившее преподавание и науку. Среди выпускников Университета Джона Хопкинса 27 лауреатов Нобелевской премии". Пресс-служба акимата Карагандинской области

Адина Джайлова рассказала, что хочет получить ученую степень в США, а затем вернутся в Казахстан.

"В университете хочу изучать биохимию. У меня есть возможность определиться со специальностью к концу второго курса. Планирую получить PhD, чтобы внести свой вклад в развитие науки в Казахстане" Адина Джайлова

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "О распределении стипендии Президента Республики Казахстан между организациями высшего и (или) послевузовского образования на 2023 год". Стипендии получат больше тысячи казахстанских студентов.

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Мария Мельникова
Карагандинская область США
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