В 21 вуз мира пригласили на учебу школьницу из Арыси

Ученица 11 класса школы Арыси, Шапагат Сеилхан, показала высокие баллы при сдаче экзамена на знание английского языка и получила приглашение на обучение из 21 университета разных стран, сообщает Zakon.kz.

Подготовкой к сдаче международного экзамена на знание английского языка Шапагат Сеилхан готовилась последние два года, язык учила с шестого класса. После того, как школьница набрала высокий балл на тестировании, ей начали поступать приглашения из разных университетов мира, но девушка выбирает между двумя, передает Otyrar.

"Я хочу выбрать один из двух вузов: Калифорнийский или Чикагский университет. Потому что, например, рейтинг университета Чикаго занимает первые места не только в США, но и во всем мире". Шапагат Сеилхан

Поступать на обучение девушка планирует на факультет международных отношений и после окончания вуза вернуться в Казахстан.

Это далеко не первый случай, когда казахстанские школьники показывают высокие знания и получают приглашения от международных университетов для обучения. Так, ранее выпускницу из Шымкента пригласили обучаться сразу в четыре мировых вуза.