Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Праздничная Лига Чемпионов!

Праздничная Лига Чемпионов! Фото: 1xBet
Не успели девушки отойти от Лиги Чемпионов на День святого Валентина, как в преддверии Международного женского дня снова возвращаются матчи лучшего клубного турнира.

В первый день нас ожидает противостояние лондонского "Челси" и дортмундской "Боруссии", а уже в ночь со среды на четверг суперматч между "ПСЖ" и "Баварией" в Германии. На все предстоящие поединки компания 1xBet дает самые высокие коэффициенты и предлагает осуществить ставки на своих фаворитов по различных исходам.

"Челси" – "Боруссия" (ночь со вторника на среду в 2:00)

Матч на Стэмфорд Бридж в Англии будет крайне напряженный для обеих команд. Первая встреча между коллективами закончилась со счетом 1-0 в пользу "Боруссии", в которой "Челси" откровенно не везло с моментами. Лондонцы в этом сезоне - крайне нестабильная команда. Проведя неплохую групповую стадию в Лиге Чемпионов при Томасе Тухеле, команда распрощалась с тренером и взяла нового. И вот тут началось самое непредсказуемое – команда выиграла лишь два матча за 2023 год, шесть раз проиграли и четырежды сыграла в ничью. Парни из "Дортмунда", наоборот, играют невероятно в новом году. За весь 2023 год "Боруссия" выиграла абсолютно каждый матч. В десяти встречах были одержаны десять побед - весомый аргумент в пользу ставки на их проход или победу.

Но фанаты "Челси" могут не согласиться с этим. Команда медленно, но находит свою игру. Главная проблема – реализация. Если команду прорвет, они могут очень просто забрать победу, так как по xG (ожидаемые голы) "Челси" почти всегда "перестреливает" оппонентов. "Шмели" в свою очередь много забивают, при этом давая командам забивать и в свои ворота. Мы считаем, что фаворитом данной встречи являются дортмундцы, сейчас "Челси" не сможет что-то навязать нынешней "Боруссии". Аналитики компании 1xBet дают на победу в матче 4.14 на немцев и 1.94 на англичан, считая их фаворитом в матче. На проход котировки уже кардинально другие. С учетом предыдущей встречи, на выход в следующий этап аналитики дают 1.61 на "Боруссию" и 2.25 на "Челси".

Наш прогноз рисковый относительно коэффициентов, но спокойный относительно качества игры команд – Победа Боруссии за 4.14.

"Бавария" – "ПСЖ" (ночь со среды на четверг в 02:00)

Наверное, это главная игра 1/8 ЛЧ. Первоначально следует отметить, что это будет очень интересный и захватывающий матч между двумя командами. Оба коллектива сильны и имеют выдающихся игроков, которые способны изменить ход игры в любой момент. Мбаппе и Месси тому подтверждение.

"Бавария" имеет домашнее преимущество и на данный момент является одной из самых сильных команд в Европе. Баварцы успели победить в первом матче 0-1 и являются несомненными фаворитами на проход дальше. Они находятся на первом месте в Бундеслиге и продемонстрировали свою силу в групповом этапе Лиги Чемпионов, где выиграли все шесть матчей. Их командная игра является одной из самых лучших в мире, и они имеют множество опытных игроков, таких как Томас Мюллер и Мануэль Нойер, которые могут решить исход игры своим присутствием на поле.

С другой стороны, "ПСЖ" также имеет очень сильную команду и некоторых из лучших игроков мира, включая Неймара, Килиана Мбаппе и Месси. Однако бразилец получил травму и не выступит в ответной встрече. Кроме того, следует отметить, что "ПСЖ" не имеет домашнего преимущества, что может создать для них дополнительные сложности. Но, несмотря на это, у парижан есть большой потенциал и они способны сыграть хороший матч на выезде. Данный матч интересен тем, что "ПСЖ" из года в год не может одолеть соперника в плей-офф. Для команды такого уровня вылет в 1/8 финала ЛЧ очень позорный, даже несмотря на оппонента.

Наш прогноз - победа Баварии с коэффициентом 1.89. Нам кажется, что немцы, которые набрали хороший ход не отпустят шанс пройти дальше.

Компания 1xBet предлагает Вам поучаствовать в акции в честь Лиги Чемпионов, где главным призом является квартира в Алматы. Жить в ЖК "Metropole" может любой из участников крупного розыгрыша. Помимо главного приза, будут разыграны денежные средства, ценные призы и промо-баллы для аккаунтов. Подробности акции "Квартира для чемпиона" по ссылке!

Партнерский материал

Читайте также

Весенний бал для сильных женщин

В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей

Астролог предоставил гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Динара Халдарова
1xBet
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления