Праздничная Лига Чемпионов!

Не успели девушки отойти от Лиги Чемпионов на День святого Валентина, как в преддверии Международного женского дня снова возвращаются матчи лучшего клубного турнира.

В первый день нас ожидает противостояние лондонского "Челси" и дортмундской "Боруссии", а уже в ночь со среды на четверг суперматч между "ПСЖ" и "Баварией" в Германии. На все предстоящие поединки компания 1xBet дает самые высокие коэффициенты и предлагает осуществить ставки на своих фаворитов по различных исходам.



"Челси" – "Боруссия" (ночь со вторника на среду в 2:00)

Матч на Стэмфорд Бридж в Англии будет крайне напряженный для обеих команд. Первая встреча между коллективами закончилась со счетом 1-0 в пользу "Боруссии", в которой "Челси" откровенно не везло с моментами. Лондонцы в этом сезоне - крайне нестабильная команда. Проведя неплохую групповую стадию в Лиге Чемпионов при Томасе Тухеле, команда распрощалась с тренером и взяла нового. И вот тут началось самое непредсказуемое – команда выиграла лишь два матча за 2023 год, шесть раз проиграли и четырежды сыграла в ничью. Парни из "Дортмунда", наоборот, играют невероятно в новом году. За весь 2023 год "Боруссия" выиграла абсолютно каждый матч. В десяти встречах были одержаны десять побед - весомый аргумент в пользу ставки на их проход или победу.

Но фанаты "Челси" могут не согласиться с этим. Команда медленно, но находит свою игру. Главная проблема – реализация. Если команду прорвет, они могут очень просто забрать победу, так как по xG (ожидаемые голы) "Челси" почти всегда "перестреливает" оппонентов. "Шмели" в свою очередь много забивают, при этом давая командам забивать и в свои ворота. Мы считаем, что фаворитом данной встречи являются дортмундцы, сейчас "Челси" не сможет что-то навязать нынешней "Боруссии". Аналитики компании 1xBet дают на победу в матче 4.14 на немцев и 1.94 на англичан, считая их фаворитом в матче. На проход котировки уже кардинально другие. С учетом предыдущей встречи, на выход в следующий этап аналитики дают 1.61 на "Боруссию" и 2.25 на "Челси".

Наш прогноз рисковый относительно коэффициентов, но спокойный относительно качества игры команд – Победа Боруссии за 4.14.

"Бавария" – "ПСЖ" (ночь со среды на четверг в 02:00)

Наверное, это главная игра 1/8 ЛЧ. Первоначально следует отметить, что это будет очень интересный и захватывающий матч между двумя командами. Оба коллектива сильны и имеют выдающихся игроков, которые способны изменить ход игры в любой момент. Мбаппе и Месси тому подтверждение.

"Бавария" имеет домашнее преимущество и на данный момент является одной из самых сильных команд в Европе. Баварцы успели победить в первом матче 0-1 и являются несомненными фаворитами на проход дальше. Они находятся на первом месте в Бундеслиге и продемонстрировали свою силу в групповом этапе Лиги Чемпионов, где выиграли все шесть матчей. Их командная игра является одной из самых лучших в мире, и они имеют множество опытных игроков, таких как Томас Мюллер и Мануэль Нойер, которые могут решить исход игры своим присутствием на поле.

С другой стороны, "ПСЖ" также имеет очень сильную команду и некоторых из лучших игроков мира, включая Неймара, Килиана Мбаппе и Месси. Однако бразилец получил травму и не выступит в ответной встрече. Кроме того, следует отметить, что "ПСЖ" не имеет домашнего преимущества, что может создать для них дополнительные сложности. Но, несмотря на это, у парижан есть большой потенциал и они способны сыграть хороший матч на выезде. Данный матч интересен тем, что "ПСЖ" из года в год не может одолеть соперника в плей-офф. Для команды такого уровня вылет в 1/8 финала ЛЧ очень позорный, даже несмотря на оппонента.

Наш прогноз - победа Баварии с коэффициентом 1.89. Нам кажется, что немцы, которые набрали хороший ход не отпустят шанс пройти дальше.

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