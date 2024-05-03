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"Ливерпуль" вернулся в Лигу чемпионов

Футбол Возвращение ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 11:54 Фото: Instagram/liverpoolfc
Английский футбольный коллектив "Ливерпуль" возвращается в список команд самого элитного клубного турнира Европы – Лигу чемпионов УЕФА. "Красные" пропустили данный турнир в этом сезоне, сыграв в Лиге Европы, сообщает Zakon.kz.

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"Мерсисайдцы", независимо от турнирного положения в АПЛ, за три тура до окончания сезона уже гарантировали себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Но, с другой стороны, в этом посодействовал "Челси", который в ночь на 3 мая переиграл у себя дома "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

К данному часу "Ливерпуль" располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с активом в 75 очков. И главные преследователи, в первую очередь "Шпоры" (60 очков), уже не догонят подопечных Юргена Клоппа. А вот у "Астон Виллы" (67), который идет на четвертом месте, есть призрачные шансы сравняться с "красными".

Но вряд ли в оставшихся трех турах "мерсисайдцы" потеряют очки. Тем более им светит не только "серебро" английского первенства, но и "золото" при определенном раскладе.

Футбол Возвращение ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 11:54

Фото: Instagram/liverpoolfc

Как известно, "Ливерпуль" на протяжении нынешнего сезона не сходил с призовой тройки команд наряду с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", без конца меняясь с ними в лидерстве.

В начале марта "красные" 10-й раз выиграли Кубок Английской лиги, переиграв в решающем матче "Челси".

По окончании этого сезона команду из Ливерпуля покидает ее главный тренер – немец Юрген Клопп. Вместо него придет голландский специалист Арне Слот.

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