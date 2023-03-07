Астролог предоставил гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

По словам астролога, 7 марта важно конкретизировать желания и действовать целенаправленно, сообщает Zakon.kz.

Сегодня благоприятное время для кропотливой работы разного рода, которая требует высокой концентрации и терпения — подобные задачи будут выполняться легко и вдохновенно. Полезно в этот день заняться уборкой, преображением дома, созданием уюта. Успешно будут решаться вопросы, связанные с цифрами, в том числе с деньгами. Приведите в порядок документы, проанализируйте финансовое положение, свои счета и перспективы, сообщает 5-tv.ru.

Овны

То, что мы любим, тоже может нас утомить. Итак, если вы чувствуете себя обремененными отношениями с людьми, в том числе романтическими, или собственными переживаниями, сделайте перерыв. Проанализируйте все свои чувства, не осуждая и не задаваясь вопросом о причинах негативных проявлений. Работайте с фактами и рассуждайте о будущем. Вместо того чтобы искать конкретные ответы, сосредоточьтесь на своем исцелении. Сосредоточьтесь на восполнении себя. Вспомните о хобби, прослушайте свой любимый подкаст, устройте себе день красоты, проведите время на природе или просто потанцуйте. Делайте что нравится. Если это заставляет душу петь, значит, вы на правильном пути.

Космический совет: пополняйте свои внутренние ресурсы.

Тельцы

Нет никаких причин, по которым вы не сможете преодолеть трудности, стоящие на вашем пути и в этот раз. Способ подготовиться к предстоящему полнолунию: звезды призывают вас признать свои неудачи и принять факт — они научили вас большему, чем победы. Пришло время превратить свои раны в мудрость, а боль в силу. Опыт — один из ценнейших ресурсов, которым многие напрасно пренебрегают. Или выставляют в дурном свете. Превратности судьбы не собьют вас с верной дороги, они закалят и натренируют волю.

Космический совет: вы можете использовать свою боль себе же во благо.

Близнецы

Перенаправьте свои мысли. Сосредоточьтесь на красоте и изяществе, которые вас окружают, на межличностных отношениях, что поднимают настроение и пробуждают веру в людей. В личной жизни грядет новая глава — более глубокая и осмысленная.

Космический совет: начните открытый и честный разговор первыми.

Раки

Трансформация не всегда должна быть хаотичной. Преображение личности, ее развитие и взросление не всегда похожи на ведение войны. Попробуйте отключить привычный режим борьбы хотя бы в некоторых аспектах жизни. Сейчас так важно быть нежными, добрыми и сострадательными по отношению к себе. Необходимо наблюдать за каждым моментом бытия, делать правильные выводы, не поддаваясь эмоциям.

Космический совет: думайте об этом этапе как о времени внутреннего просветления.

Львы

На этой неделе Вселенная дарит вам ясность. Вы знаете, зачем вы здесь, и верите, что обладаете силой, ресурсами и мудростью, необходимыми для осуществления мечты. Это невероятный дар, за который стоит поблагодарить вселенную. Стремитесь к звездам и доверяйте судьбе. Не сомневайтесь, она ведет вас верной дорогой к самым сокровенным жизненным целям.

Космический совет: доверяйте знакам судьбы, будьте внимательны.

Девы

Если вы постоянно чувствуете себя дискомфортно и неуверенно в обществе, вам определенно не хватает "своих". Полнолуние в вашем знаке приносит с собой возможность возродить дружбу с теми, от кого вы, возможно, отдалились. Наступает отличный момент, чтобы соединиться с родственной душой, чей коэффициент безумия идеально соответствует вашему.

Космический совет: полная Луна в вашем знаке принесет дары любви, дружбы и полезных связей.

Весы

Помните, что вы и только вы выбрали это. Вы решили расти через это испытание и самостоятельно сделали первый шаг на сложном пути. Итак, отбросьте вину и стыд. Отбросьте "почему я?" или "почему это происходит со мной?". Вместо этого вы должны признать и принять роль сознательного творца своей Судьбы. У вас есть сила превратить боль и страдание в мудрость, способную поддерживать ваш рост на каждом этапе взросления души. Банальные истины: все в ваших руках, никто иной не сделает вас счастливыми.

Космический совет: осознайте и примите как данность роль творца своей судьбы.

Скорпионы

Последние несколько лет были похожи на катание на американских горках. Итак, дышите, откажитесь от драмы и наслаждайтесь головокружительными моментами на карусели. В этот же момент вы увидите, как все становится лучше. Все неизбежно становится лучше, поверьте. Дайте только время и хоть немного расслабьтесь. Наступление весны поможет соприкоснуться с присущим вам талантом к творческому созиданию и оптимизмом. Пора становиться лучшей версией себя и творить магию. Еще лучше — делать это в сотрудничестве с единомышленниками. Помните, эта заразительная улыбка на вашем лице является показателем — вы именно там, где должны быть.

Космический совет: пользуйтесь своим врожденным творческим даром и оптимизмом.

Стрельцы

Вы любите, вы любимы, вы и есть любовь. Повторяйте это, как мантру. Вы заслуживаете лучшего, а потому должны отстаивать свои границы. Способность отказать, остановить давление станет вашей главной силой на данном этапе. Звезды посылают вам мягкое напоминание, что нужно проводить границы там, где это необходимо и охранять уже существующие, особенно если вы уже привлекали в свою жизнь энергетических вампиров или нарциссических типов. Не забывайте и о важности разговора как способа решать проблемы. Если оставить все на волю случая, в долгосрочной перспективе это может сработать, а может и не сработать в вашу пользу.

Космический совет: проводите энергетические границы там, где это необходимо.

Козероги

Иногда кризисный момент в любовных отношениях преодолевается, но порой все, что от него остается на будущее — это травма. Поэтому так важно не позволять любимому человеку пренебрегать вами, давить на вас, относиться к вам, как к данности. Об абьюзивных отношениях и говорить нечего. Выдохните. Переместитесь в пространство осознания и распознайте момент приближения к исцелению. Вы уже понимаете, что происходит — зачем же стараетесь оживить уже остывшее? Старая история выполнила свою задачу, и старая история готова выйти в тираж. Говорите о своих чувствах. Липкость нерешенных конфликтов не исчезнет, пока вы не проведете генеральную уборку.

Космический совет: приходит время ставить точку в изжившей себя истории любви.

Водолеи

Начиная новые отношения, верьте в них, но не отказывайтесь слышать "тревожные звоночки". За невнимательность можно слишком дорого заплатить в будущем. Слушая сладкие речи, будьте внимательны к действиям. Так же поступайте в противоположных случаях. Когда вас ругают и стыдят, не принимайте все на свой счет. Никто и ничто не может выбить вас из состояния равновесия и осознанности — пусть это станет девизом ближайших дней.

Космический совет: не принимайте все близко к сердцу.

Рыбы

7 марта вам нужно признать, что вещи, которые приносят радость, никоим образом не случайны. Портал полной Луны побуждает вас поверить в невозможное и сделать шаг в направлении своей цели. Изобилие шансов и лучших моментов, которое вы получаете прямо сейчас, является доказательством того, что следование своему сердцу всегда окупается.

Ранее астрологи рассказали, что подарить по знаку зодиака на 8 марта.