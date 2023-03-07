В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей

МВД РК подготовило поправки в правила подготовки водителей и получения водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах подготовки водителей механических транспортных средств для повышения качества обучения водителей отменяется онлайн и дистанционные формы обучения.

Кроме того, для усиления контроля за посещаемостью и качеством обучения кандидатов учет лиц в учебных организациях, зачисленных в группы подготовки водителей будет вестись с использованием автоматизированной информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Указывается, что основными формами обучения являются теоретические и практические занятия.

Теоретические занятия по каждому предмету планируются не более двух часов в день, практические - шесть часов.

В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля допускается отрабатывать:

на автотренажере - не более одного часа;

на учебном автомобиле не более двух часов, за исключением упражнения "Вождение в колонне", а также упражнений, связанных с перевозкой грузов, которые отрабатываются в течение четырех часов.

Организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов осуществляется Некоммерческим акционерным обществом "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений также добавлен пункт о том, что водительское удостоверение РК считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях:

истечения срока его действия;

выдачи владельцу нового водительского удостоверения;

изменения персональных данных владельца, указанных в водительском удостоверении;

его утраты или наличия повреждений, не позволяющих визуально определить содержащиеся в нем сведения;

наличия у водителя медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;

выдачи водительского удостоверения на основании подложных (поддельных) документов, либо с нарушением законодательства РК о дорожном движении.

Для сдачи теоретического или практического экзаменов экзаменуемые подают заявление через портал, интеграционные сервисы портала, объекты информатизации, определенные уполномоченным органом, или посредством обращения к оператору услуг.

При обращении через портал, интеграционный сервис или объекты информатизации экзаменуемый проходит идентификацию путем сверки биометрических данных лица со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах. После в "личном кабинете" экзаменуемого отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При обращении к оператору услуг экзаменуемый предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Работник оператора услуг сверяет документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах (для идентификации).

В случаях отрицательного результата идентификации личности экзаменуемого непосредственно перед проведением экзамена, в том числе путем биометрической сверки, составляется акт о не прохождении идентификации личности, с внесением соответствующих сведений в информационную систему.

После чего экзаменуемому отказывается в последующей сдаче теоретического или практического экзаменов на основании акта о не прохождении им идентификации личности в течение 6 месяцев с даты оформления указанного акта.

В правилах говорится, что экзаменуемый выбирает место, день и время сдачи теоретического или практического экзаменов, исходя из наличия свободных мест для сдачи теоретического или практического экзаменов не позднее одного рабочего дня до дня его проведения и с учетом установленных сроков.

Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается на следующий рабочий день со дня проведения предыдущего.

При двух отрицательных результатах сдачи теоретического экзамена, каждый последующий теоретический экзамен в случае отрицательного результата проводится не ранее чем через один месяц. При трех отрицательных результатах сдачи практического экзамена результаты сдачи теоретического экзамена аннулируются (количество попыток обнуляется). К сдаче теоретического экзамена кандидат допускается не ранее чем через два месяца.

Лица, прошедшие обучение по направлениям местных органов военного управления, к повторному экзамену допускаются через семь календарных дней.

Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе, оборудованном:

аппаратно-программным комплексом (АПК) для управления очередью;

АПК для идентификации экзаменуемого и для отображения номера его автоматизированного рабочего места (АРМ), полученный методом генерации случайных чисел;

системой идентификации экзаменуемого путем сверки биометрических данных лица, экзаменуемого со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах;

металлоискателем;

АПК подавления сигналов связи;

АПК видеонаблюдения, подключенного к ситуационному центру;

IP-камерами общего наблюдения;

системой прокторинга, подключенной к ситуационному центру;

коммутационным оборудованием;

АРМ оператора, подключенного к облачному центральному серверу;

АРМ клиента, подключенного к облачному центральному серверу.

При этом каждый АРМ экзаменуемого оснащается монитором, веб-камерой, IP-камерой, клавиатурой и мышью.

Форма проведения теоретического экзамена – индивидуальная.

До начала тестирования экзаменатор проводит для экзаменуемого инструктаж и отвечает на возникшие вопросы.

Экзаменуемый, имеющий неудовлетворительное самочувствие, до начала сдачи теоретического экзамена сообщает об этом оператору. В этом случае прием экзамена у такого экзаменуемого проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику.

Перед входом в зал сдачи теоретического экзамена экзаменуемый проходит идентификацию путем сверки биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

Далее на экране выводится фамилия, имя, отчество, ИИН экзаменуемого и номер АРМ, полученный методом генерации случайных чисел.

После получения номера АРМ, экзаменуемый в течение 3 минут занимает АРМ и начинает сдачу экзамена.

Перед началом экзамена на мониторе отображается номер АРМ, категории или подкатегории (далее - категории) транспортных средств, на получение права на управление которыми сдается теоретический экзамен, а также фамилия, имя, отчество экзаменуемого.

При этом экзаменуемый проходит дополнительную идентификацию перед началом, вовремя и в конце экзамена путем сверки биометрических данных со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах.

При этом оценка выполнения испытательных упражнений во время экзаменов и выставление штрафных баллов осуществляются в автоматическом режиме без вмешательства работников Госкорпорации.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.