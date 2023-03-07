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Бразильская звезда "ПСЖ" Неймар досрочно закончил сезон

Футбол Травма Игрока Фото: Instagram/neymarjr
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар вышел из состава клуба по состоянию здоровья, у него растяжение связок. Он не сможет играть примерно четыре месяца и пропустит конец нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

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Бразильцу будет проведена операция в ближайшее время в Дохе (Катар). Сроки восстановления игрока – 3-4 месяца, передает пресс-служба французского клуба.

"В последние годы у Неймара было несколько проблем с правым голеностопным суставом. После растяжения связок, которое игрок получил 20 февраля, медицинский штаб команды рекомендовал провести операцию по восстановлению связок, чтобы избежать риска рецидива травмы. Все эксперты подтвердили необходимость этого решения".Пресс-служба ФК ПСЖ

Таким образом, Неймар не сможет помочь своим коллегам в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Через свои соцсети бразилец обещал вернуться еще более сильным.

В нынешнем сезоне французского первенства форвард сборной Бразилии сыграл за "ПСЖ" 20 игр, где забил 13 голов и сделал 11 передач.

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