Почему клубы МЛС не хотят сотрудничать с бразильской звездой Неймаром

У знаменитого бразильского футболиста Неймара через месяц заканчивается контракт со клубом "Сантос". Одним из путей продолжения карьеры форварда считают МЛС, но его там особо не хотят видеть, несмотря на его популярность, сообщает Zakon.kz.

По информации ESPN Brasil, клубы североамериканской футбольной лиги (МЛС) не особо желают видеть в своих рядах и вкладывать огромные инвестиции в приход Неймара.

Как известно, контракт 33-летнего нападающего с "Сантосом" заканчивается в конце 2025 года. И по некоторым сведениям, его сватали в "Интер Майами", где уже играют Лионель Месси и другие экс-звезды "Барселоны".

Фото. Instagram/InterMiamiCF

Большинство топовых клубов МЛС не в восторге от возможного трансфера Неймара и приводят ряд веских причин.

Специалисты не верят, что бразилец может набрать былую форму, выступать стабильно и забивать голы. Для сравнения, приводят пример перехода Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес", где он уже стал лидером команды.

Клуб МЛС "Чикаго Файр" отказался от Неймара, назвав свое действия "благословением", а самого игрока – "головной болью", так как он не оправдывает ожиданий болельщиков.

Примерно по этой схеме саудовский "Аль-Хиляль" 10 месяцев объявил о разрыве контракта с Неймаром.

После чего бразилец уехал на Родину, где ныне выступает за "Сантос".