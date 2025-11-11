Почему клубы МЛС не хотят сотрудничать с бразильской звездой Неймаром
По информации ESPN Brasil, клубы североамериканской футбольной лиги (МЛС) не особо желают видеть в своих рядах и вкладывать огромные инвестиции в приход Неймара.
Как известно, контракт 33-летнего нападающего с "Сантосом" заканчивается в конце 2025 года. И по некоторым сведениям, его сватали в "Интер Майами", где уже играют Лионель Месси и другие экс-звезды "Барселоны".
Фото. Instagram/InterMiamiCF
Большинство топовых клубов МЛС не в восторге от возможного трансфера Неймара и приводят ряд веских причин.
Специалисты не верят, что бразилец может набрать былую форму, выступать стабильно и забивать голы. Для сравнения, приводят пример перехода Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес", где он уже стал лидером команды.
Клуб МЛС "Чикаго Файр" отказался от Неймара, назвав свое действия "благословением", а самого игрока – "головной болью", так как он не оправдывает ожиданий болельщиков.
Примерно по этой схеме саудовский "Аль-Хиляль" 10 месяцев объявил о разрыве контракта с Неймаром.
После чего бразилец уехал на Родину, где ныне выступает за "Сантос".