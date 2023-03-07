Названы сроки перевода казахстанских учебников в цифровой формат

На заседании правительства 7 марта 2023 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что на данный момент оцифровано 79% школьных учебников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников.

"К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами, и в текущем году запланировано их обучение". Гани Бейсембаев

При этом он добавил, что в 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации.

"Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тыс. цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тыс. школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей". Гани Бейсембаев

Министр отметил, что ЦОРами охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования с количеством более 50 тыс. видеоуроков.

Для дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей планируется 100% охват предметов, включение сурдоперевода и аудиосопровождения, адаптация под мобильные устройства.

Ранее глава Минпросвещения заявил о полном обеспечении школ видеонаблюдением.