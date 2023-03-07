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Законодательство РК

Глава Минпросвещения заявил о полном обеспечении школ видеонаблюдением

Казахстан школы видеонаблюдение безопасность обеспечение Фото: Zakon.kz
Как рассказал на заседании правительства РК министр просвещения Гани Бейсембаев, организации образования страны на 100% обеспечены системами видеонаблюдения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр представил итоги мониторинга по обеспечению видеонаблюдением казахстанских школ.

"Организации образования страны на 100% обеспечены системами видеонаблюдения. Тем не менее акиматами продолжается работа по приведению в соответствие систем видеонаблюдения с новыми требованиями инструкции".Гани Бейсембаев

Из них, по его словам, к центрам оперативного управления подключено более 6 тысяч организаций образования.

"Согласно требованиям инструкции в крупных городах договора с лицензированной охраной заключили более 1900 организаций образования, а тревожные кнопки установлены в более 2400".Гани Бейсембаев

В то же время он отметил, что акиматам регионов до сентября 2023 года требуется завершить работу по обеспечению системами безопасности.

"В феврале мною проведено совещание с участием заместителей акимов регионов, где рассмотрен вопрос проведения полного обследования организаций образования на предмет их безопасности".Гани Бейсембаев

Ранее в ведомстве обещали усилить контроль по обеспечению доступа в школы. Также во всех школах страны будет проведена проверка на безопасность детей.

В Петропавловске девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. По факту завели уголовное дело.

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