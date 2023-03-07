Астанчанин залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть

Фото: pixabay

​Мужчина залез на колесо обозрения по Коргалжинскому шоссе и хотел спрыгнуть с него. О своем намерении он сообщил в полицию. Инцидент произошел 6 марта в 19:41, сообщает Zakon.kz.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. В итоге мужчина спустился вниз самостоятельно. "В ходе проверки установлен 36-летний гражданин, с которым проведена профилактическая беседа", – рассказали в ДП города Астаны. Астанчанина доставили для обследования в ГУ "Городской центр психиатрического здоровья". Позже будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству. 24 ноября в Астане парень после ссоры с родителями пытался спрыгнуть с моста. По данному факту начато досудебное расследование.

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