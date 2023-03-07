Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов дал поручение двум министрам по цифровизации учебного процесса

Казахстан цифровизация образование Фото: akorda.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта 2023 года принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства 7 марта Алихан Смаилов отметил, что нужно обеспечить учащихся электронными учебниками, которые должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Он подчеркнул, что учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете.

"Учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий. В целях сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах. Министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса".Алихан Смаилов

В дорожной карте, по его словам, должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий.

Премьер также поручил Министерству цифрового развития и акиматам регионов принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что на данный момент оцифровано 79% школьных учебников. К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в 2023 году запланировано их обучение.

Читайте также

Какие объекты убрали из списка приватизации

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана улучшился

Не уйти под воду: готовы ли дамбы и плотины к весенней проверке на прочность

Жадра Жулмухаметова
МЦРИАП Министерство просвещения РК Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления