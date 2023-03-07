Смаилов дал поручение двум министрам по цифровизации учебного процесса

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта 2023 года принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства 7 марта Алихан Смаилов отметил, что нужно обеспечить учащихся электронными учебниками, которые должны содержать анимационные, мультимедийные компоненты и задания. Он подчеркнул, что учебники должны быть доступны на любом компьютере или мобильном гаджете.



"Учебный процесс должен строиться с использованием интерактивных, современных образовательных технологий. В целях сокращения разрыва в качестве знаний у учащихся города и села, в первую очередь, нужно обеспечить сельские школы интерактивным и компьютерным оборудованием. Это позволит внедрять инновационные методы преподавания даже в малокомплектных удаленных школах. Министерствам просвещения и цифрового развития и акиматам до 15 марта принять дорожную карту по цифровизации учебного процесса". Алихан Смаилов

В дорожной карте, по его словам, должны быть предусмотрены меры по переводу учебных материалов в цифровой формат, обеспечению школ интерактивным оборудованием, внедрению современных образовательных технологий.

Премьер также поручил Министерству цифрового развития и акиматам регионов принять меры по увеличению скорости интернета в школах, обеспечению школ волоконно-оптическими, локальными и беспроводными сетями.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что на данный момент оцифровано 79% школьных учебников. К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных способов преподавания дисциплин разработаны методические рекомендации для использования педагогами и в 2023 году запланировано их обучение.

