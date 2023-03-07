В Казахстане почти 40% женщин на госслужбе — начальницы

По информации министра национальной экономики Алибека Куантырова, 39,2% женщин, работающих на госслужбе, занимают руководящие должности, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК он рассказал, что доля женщин на госслужбе в 2010 году составляла 52,7%. В 2022 году она составляет 55,4%.

"39,2% из них занимают руководящие должности. На политических должностях трудятся 59 женщин, среди которых есть министры, председатели Агентства, Высшей аудиторской палаты и Конституционного суда, а также заместители акимов областей и городов. Доля женщин в МСП если в 2011 году составляла 38,4%, то в 2021 году составила 44,6%. Среди руководителей предприятий 30,8% являются женщинами". Алибек Куантыров

Он добавил, что правительство принимает все меры по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием.

Ранее в Бюро нацстатистики представили статистику о женщинах Казахстана. По последним данным на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживает 10 118 282 женщин, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.