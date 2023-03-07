Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане почти 40% женщин на госслужбе — начальницы

Казахстан женщины госслужба Фото: Pixabay
По информации министра национальной экономики Алибека Куантырова, 39,2% женщин, работающих на госслужбе, занимают руководящие должности, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства РК он рассказал, что доля женщин на госслужбе в 2010 году составляла 52,7%. В 2022 году она составляет 55,4%.

"39,2% из них занимают руководящие должности. На политических должностях трудятся 59 женщин, среди которых есть министры, председатели Агентства, Высшей аудиторской палаты и Конституционного суда, а также заместители акимов областей и городов. Доля женщин в МСП если в 2011 году составляла 38,4%, то в 2021 году составила 44,6%. Среди руководителей предприятий 30,8% являются женщинами".Алибек Куантыров

Он добавил, что правительство принимает все меры по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием.

Ранее в Бюро нацстатистики представили статистику о женщинах Казахстана. По последним данным на 1 февраля 2023 года, в Казахстане проживает 10 118 282 женщин, из них 6,3 млн – в городской местности, 3,7 млн – в сельской.

Читайте также

В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей

Сколько женщин живет в Казахстане

Кто будет отвечать на вопросы избирателей на предвыборных дебатах 16 марта

Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 марта
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления