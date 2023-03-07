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Законодательство РК

В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей

в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства, предусматривающий легализацию иностранных автомобилей-конструкторов, сообщает Zakon.kz.

Так, в Порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных от расширенных обязательств производителей (импортеров) добавлен пункт, что в случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге.

Для этого нужно представить:

  • заявление, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства;
  • акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
  • диагностическую карту технического осмотра.

При этом данные транспортные средства подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменение права собственности в отношении таких транспортных средств не допускается.

В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства указывается следующая запись "Запрет на изменение права собственности, допускается эксплуатировать только на территории РК".

Как поясняется, это норма вводится для легализации автомобилей, ввезенных по видом запасных частей и реализованных гражданам Казахстана.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 марта.

Ранее МВД заявляло, что автомобили-конструкторы легализовываться не будут, но позже позиция по этому вопросу поменялась.

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