Казахстан импортировал цветы на 46,1 млн долларов
Фото: Zakon.kz
Товарооборот Казахстана срезанными цветами и бутонами составил 48,8 млн долларов в 2022 году. Это на 9,7% выше показателя 2021 года, рассказали в Минторговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz
Экспорт цветов Казахстана за 2022 год вырос на 10,1% и составил 2,7 млн долларов.
Казахстан экспортирует следующие виды цветов:
- розы – 2,2 млн долларов (с долей 80,6%),
- прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 220,2 тыс. долларов (8,2%),
- хризантемы – 169,4 тыс. долларов (6,3%),
- гвоздики – 111,8 тыс. долларов (4,2%),
- лилии – 10,4 тыс. долларов (0,4%),
- орхидеи – 8,6 тыс. долларов (0,3%),
- прочие срезанные цветы и бутоны – 760 долларов (0,03%),
- ранункулы – 331,2 долларов (0,01%),
- гладиолусы – 110 долларов (0,004%).
Импорт цветов в Казахстан вырос на 9,7% и составил 46,1 млн долларов за 2022 год.
В целом Казахстан импортирует:
- розы – 30 млн долларов (с долей 65,2%),
- хризантемы – 6,2 млн долларов (13,5%),
- прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 5,8 млн долларов (12,6%),
- прочие срезанные цветы и бутоны – 1,4 млн долларов (3,1%),
- лилии – 1,2 млн долларов (2,7%),
- гвоздики – 1 млн долларов (2,3%),
- орхидеи – 241,3 тыс. долларов (0,5%),
- ранункулы – 79,2 тыс. долларов (0,2%),
- гладиолусы – 7,9 тыс. долларов (0,02%).
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