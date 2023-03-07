Казахстан импортировал цветы на 46,1 млн долларов

Фото: Zakon.kz

Товарооборот Казахстана срезанными цветами и бутонами составил 48,8 млн долларов в 2022 году. Это на 9,7% выше показателя 2021 года, рассказали в Минторговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz

Экспорт цветов Казахстана за 2022 год вырос на 10,1% и составил 2,7 млн долларов.

Казахстан экспортирует следующие виды цветов: розы – 2,2 млн долларов (с долей 80,6%),

прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 220,2 тыс. долларов (8,2%),

хризантемы – 169,4 тыс. долларов (6,3%),

гвоздики – 111,8 тыс. долларов (4,2%),

лилии – 10,4 тыс. долларов (0,4%),

орхидеи – 8,6 тыс. долларов (0,3%),

прочие срезанные цветы и бутоны – 760 долларов (0,03%),

ранункулы – 331,2 долларов (0,01%),

гладиолусы – 110 долларов (0,004%). Импорт цветов в Казахстан вырос на 9,7% и составил 46,1 млн долларов за 2022 год. В целом Казахстан импортирует: розы – 30 млн долларов (с долей 65,2%),

хризантемы – 6,2 млн долларов (13,5%),

прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 5,8 млн долларов (12,6%),

прочие срезанные цветы и бутоны – 1,4 млн долларов (3,1%),

лилии – 1,2 млн долларов (2,7%),

гвоздики – 1 млн долларов (2,3%),

орхидеи – 241,3 тыс. долларов (0,5%),

ранункулы – 79,2 тыс. долларов (0,2%),

гладиолусы – 7,9 тыс. долларов (0,02%). Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта.

Читайте также В Казахстане ухаживать за волосами стало дороже почти на 42% Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Следите за новостями zakon.kz в: