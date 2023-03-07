Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан импортировал цветы на 46,1 млн долларов

экспорт, импорт Фото: Zakon.kz
Товарооборот Казахстана срезанными цветами и бутонами составил 48,8 млн долларов в 2022 году. Это на 9,7% выше показателя 2021 года, рассказали в Минторговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz

Экспорт цветов Казахстана за 2022 год вырос на 10,1% и составил 2,7 млн долларов.

Казахстан экспортирует следующие виды цветов:

  • розы – 2,2 млн долларов (с долей 80,6%),
  • прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 220,2 тыс. долларов (8,2%),
  • хризантемы – 169,4 тыс. долларов (6,3%),
  • гвоздики – 111,8 тыс. долларов (4,2%),
  • лилии – 10,4 тыс. долларов (0,4%),
  • орхидеи – 8,6 тыс. долларов (0,3%),
  • прочие срезанные цветы и бутоны – 760 долларов (0,03%),
  • ранункулы – 331,2 долларов (0,01%),
  • гладиолусы – 110 долларов (0,004%).

Импорт цветов в Казахстан вырос на 9,7% и составил 46,1 млн долларов за 2022 год.

В целом Казахстан импортирует:

  • розы – 30 млн долларов (с долей 65,2%),
  • хризантемы – 6,2 млн долларов (13,5%),
  • прочие свежие цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей – 5,8 млн долларов (12,6%),
  • прочие срезанные цветы и бутоны – 1,4 млн долларов (3,1%),
  • лилии – 1,2 млн долларов (2,7%),
  • гвоздики – 1 млн долларов (2,3%),
  • орхидеи – 241,3 тыс. долларов (0,5%),
  • ранункулы – 79,2 тыс. долларов (0,2%),
  • гладиолусы – 7,9 тыс. долларов (0,02%).

Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта. 

Читайте также

В Казахстане ухаживать за волосами стало дороже почти на 42%

Саудовская Аравия повысила цены на нефть

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
Галкин поздравление Пугачева
Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления