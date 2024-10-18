Россия вводит ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана

С 21 октября Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, цветы поступают в Россию с фитосанитарными сертификатами, выданными казахстанскими органами, которые в большинстве случаев касаются продукции из стран, не поддерживающих Россию.

Как уточняется, приостановка импорта связана с зафиксированными 43 случаями присутствия западного цветочного трипса, который может нанести экономический ущерб, превышающий 11,5 млрд рублей, если будет допущено его распространение на территории страны.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", – отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что опасные саженцы хотели ввезти в Казахстан из Китая.